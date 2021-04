Produção de petróleo e gás natural recua em fevereiro

AB Agência Brasil

(crédito: Saulo Cruz/MME)

As produções nacionais de petróleo e gás natural recuaram em fevereiro, na comparação com janeiro, segundo o boletim mensal divulgado hoje (1º) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

De acordo com a agência, os 2,819 milhões de barris de petróleo por dia representam uma redução de 1,9% em relação a janeiro, e de 5,1% frente a fevereiro de 2020.

No caso do gás natural, a média mensal de 131 milhões de metros cúbicos por dia foi 3,9% menor que a de janeiro, mas aumentou 1,7% em relação a fevereiro do ano passado.

A produção nos 118 poços do pré-sal correspondeu a 71,3% do que foi produzido no país, que tem um total de 6.472 poços marítimos e terrestres. Os poços do pré-sal aumentaram sua produção em 4% na comparação com fevereiro de 2020, mas recuaram 1,2% em relação a janeiro de 2021.

Os 480 poços marítimos produziram 96,7% do petróleo e 83,4% do gás natural do Brasil em fevereiro. Segundo a ANP, os campos operados pela Petrobras foram responsáveis por 94,5% do petróleo e do gás natural produzidos no Brasil.

O campo de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos, é o maior produtor nacional, participando com 901 milhões de barris de petróleo e 41,9 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

O campo é que o possui o maior número de poços produtores em alto mar, com 56. Também fica nele o navio-plataforma FPSO Cidade de Itaguaí, que foi a maior instalação produtora de gás natural do país em fevereiro.