Conselheiro Luiz Serafim Spinola Santos retira candidatura no BB

AE Agência Estado

O Banco do Brasil enviou comunicado na noite da quinta-feira, 1º de abril, aos acionistas reapresentando documentos para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) devido ao pedido de retirada de candidatura do conselheiro Luiz Serafim Spinola Santos. É mais um nome a deixar o conselho de administração do banco, após a confirmação das renúncias de Hélio Magalhães, presidente do colegiado, e José Guimarães Monforte, conselheiro independente. A saída de membros do conselho foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo o comunicado, os votos que já haviam sido conferidos ao indicado serão desconsiderados para a nova composição do colegiado e da diretoria, pauta da assembleia marcada para 28 de abril. Um novo boletim de voto poderá ser enviado até o dia 22.

Conforme o edital da assembleia, no caso dos conselheiros indicados pelos acionistas minoritários eram três indicações para somente duas vagas. Além de Santos, fora reconduzido Paulo Roberto Evangelista de Lima e no edital constava o nome da ex-CEO da Lacoste, Rachel de Oliveira Maia.

Diante do aumento da interferência do governo Jair Bolsonaro nas estatais, conforme revelou o Broadcast, alguns membros do conselho do BB vieram a público mostrar seu descontentamento com o governo e em defesa da gestão de André Brandão, presidente que deve ser substituído pelo atual indicado Fausto de Andrade Ribeiro. Uma manifestação no início do mês foi assinada por Magalhães e Monforte, além de Santos e Lima.