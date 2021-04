Pacote de infraestrutura não é questão política para Biden, diz Casa Branca

AE Agência Estado

(crédito: SAUL LOEB / AFP)

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta sexta-feira (2/4) que o pacote de infraestrutura proposto nos Estados Unidos conta com apoio popular, e que o "presidente (Joe Biden) não acredita se tratar de questão política". Segundo Psaki, algumas áreas previstas no plano precisam de investimentos, especialmente as regiões rurais do país. As declarações foram feitas em coletiva de imprensa diária.

Questionada sobre tratativas para a restauração do acordo nuclear do Irã, que ocorrerão em Viena na próxima semana, Psaki disse que a iniciativa de retomar conversas "é um primeiro passo construtivo e com potencial" e que os EUA seguem atentos aos desdobramentos e desafios que permanecem para um acerto.

As negociações serão feitas por meio de grupos de trabalho liderados pela União Europeia, sem contato direto entre Irã e EUA.

De acordo com Psaki, no entanto, Washington "está aberto" à possibilidade de discussões diretas.