Consulta ao novo auxílio emergencial está aberta; confira datas

MB Marina Barbosa

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Desde esta sexta-feira ( os beneficiários do auxílio emergencial podem consultar se foram aprovados para a nova rodada de pagamentos pelo governo federal. A estimativa é de que aproximadamente 45,6 milhões de pessoas estejam qualificadas para receber os recursos, que começam a ser pagos na terça-feira. Serão quatro parcelas, que variam de R$ 150 a R$ 375, mas a média calculada pelo Ministério da Cidadania será de R$ 250. O primeiro lote sairá entre os dias 6 e 30 de abril.



Quem for considerado inelegível ao benefício terá 10 dias corridos para fazer as contestações, segundo a pasta, bastando clicar na aba “Contestar”. A Dataprev aceitará somente critérios cuja contestação é possível — ou seja, aqueles em que é possível haver atualização de bases de dados do sistema, onde são processados os auxílios, tal como ocorria no ano passado. Caso a pessoa receba a primeira parcela, mas a segunda seja cancelada por causa do processo de reavaliação mensal, o beneficiário também poderá contestar, inclusive pela via judicial.



O calendário de pagamentos do novo auxílio emergencial segue a mesma lógica do ano passado, pois continua sendo escalonado conforme o mês de aniversário do trabalhador. O planejamento do governo prevê o depósito do auxílio na poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. O saque em dinheiro só estará liberado após algumas semanas. O objetivo é evitar filas e aglomerações nas agências bancárias e nas casas lotéricas.

Aplicativo

O aplicativo permite o pagamento de contas e a realização de compras virtuais e presenciais. Por essa razão, o governo estima que poucos brasileiros aguardarão o período dos saques em dinheiro para acessar o benefício, o que reduziria a corrida às agências da Caixa nos dias de pagamento.

O cronograma do novo auxílio emergencial, no entanto, não prevê depósitos e saques em todos os dias da semana, nem aos sábados, como no ano passado. Há um espaço de dois dias entre um pagamento e outro.

O cronograma completo de pagamentos pode ser consultado nos sites do Ministério da Cidadania, da Caixa, da Dataprev e no portal do Correio. Porém, vale apenas para as pessoas que pediram o benefício por meio do aplicativo do programa ou pelo CadÚnico. É que os beneficiários do Bolsa Família que têm direito ao auxílio vão receber o recurso no mesmo dia em que receberiam a ajuda familiar — não precisarão esperar para fazer o saque, pois poderão movimentar pelo Caixa Tem ou sacar no mesmo dia. Os pagamentos do Bolsa Família vão de 16 a 30 de abril. (Colaborou Fabio Grecchi)