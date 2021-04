Bancos reforçam práticas de sustentabilidade mirando novos financiamentos

MB Marina Barbosa

Os consumidores brasileiros estão cada vez mais atentos ao impacto socioambiental dos negócios do país. Pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) indica que 87% deles consideram que tal compromisso é importante para a imagem e a avaliação de uma empresa. Por isso, os bancos têm reforçado as práticas de sustentabilidade.

A preocupação do mercado financeiro com a política ambiental veio à tona no ano passado, quando um grupo de investidores estrangeiros ameaçou deixar o país devido ao avanço do desmatamento na Amazônia e das parcas iniciativas do governo federal para conter as queimadas. Bradesco, Itaú e Santander, por exemplo, se uniram para lançar o Plano Amazônia, com 10 metas de desenvolvimento sustentável para a floresta.

A ideia dos bancos é levar o compromisso com a ecologia aos clientes, por meio do financiamento de projetos sustentáveis e da emissão ou investimento em títulos verdes. Por isso é que a Febraban fechou parceria com a International Finance Corporation (IFC), do Banco Mundial, para alinhar o setor aos compromissos do Acordo de Paris.

A política de autorregulação da Febraban tem a adesão de 23 bancos. “A autorregulação existe desde 2014, mas ganhou destaque nos últimos anos por conta da agenda ESG (em inglês, Environmental, Social and Governance — Ambiental, Social e Governança). Os clientes gostam de saber que o dinheiro está indo para ativos de alto impacto ambiental, sobretudo os mais jovens. O investidor e o consumidor estão exigindo empresas mais engajadas e percebem que as empresas mais comprometidas com a agenda ESG são mais lucrativas”, explicou o diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da Febraban, Amaury Oliva.

Ao disseminar essa preocupação com a clientela, será possível manter os ativos das empresas brasileiras atrativas aos investidores estrangeiros, que, no ano passado, demonstraram preocupação com a política ambiental do país. “O mercado entende que é preciso cuidar do meio ambiente e que as empresas que não são sustentáveis tendem a acabar uma hora. Por isso, todos sentimos esse caminho de sustentabilidade nas instituições financeiras”, afirmou o vice-presidente de Agronegócios e Governo do Banco do Brasil, João Pinto Rabelo Junior.

Quem for "limpo" terá crédito

Um dos objetivos dos bancos é ampliar a concessão dos créditos que visam o financiamento de projetos sustentáveis, que, em 2019, respondiam por 22% do mercado brasileiro. O Itaú, por exemplo, quer liberar aproximadamente R$ 100 bilhões para financiamentos de impacto positivo, até 2025. A Caixa avalia os riscos ambientais dos projetos dos clientes e pode negar o empréstimo caso a atividade do solicitante gere impacto negativo no meio ambiente, na saúde e na segurança dos trabalhadores. E o Banco do Brasil (BB) quer financiar até R$ 125 bilhões em projetos de agricultura sustentável, R$ 15 bilhões como fomento às energias renováveis e R$ 20 bilhões em ações de desenvolvimento sustentável dos estados e municípios até 2025.

O BB também se comprometeu a apoiar a emissão de até R$ 30 bilhões de títulos verdes por empresas brasileiras, e aplicar pelo menos R$ 20 bilhões em fundos verdes nos próximos cinco anos. A ideia é levar empresas de outros setores, e também os investidores do país, ao mundo dos títulos ESG, que têm atraído cada vez mais investidores no mundo. O banco ainda se prepara para emitir os próprios papéis para o setor, como fez o Bradesco — que, no ano passado, captou R$ 1,2 bilhão por meio de um título verde que financia projetos de transição para uma economia menos intensiva em carbono.

O Santander, neste ano, assumiu o compromisso de neutralizar suas emissões de carbono até 2050, e ajudar seus clientes a fazer essa transição para uma economia zero carbono. Superintendente executiva de Sustentabilidade do banco espanhol, Karine Bueno explicou que sustentabilidade e geração de negócios são temas indissociáveis hoje em dia. “É preciso reconhecer que os temas sociais e ambientais fazem parte dos negócios. E há provas concretas disso”, afirmou. Karine disse que o Santander dobrou o seu portfólio de negócios verdes no último ano, passando de R$ 14 bilhões em 2019 para R$ 27 bilhões em 2020 — cifra que o banco ainda quer ampliar neste ano. (MB)

BC empenhado nas boas práticas

O Banco Central também está atento à preocupação dos investidores estrangeiros e dos consumidores brasileiros com a política ambiental. Por isso, vem trabalhando para implementar, ainda neste ano, a Agenda BC#, que foi lançada no ano passado para estabelecer metas e ações de responsabilidade socioambiental para o setor financeiro nacional. “Iniciativas relacionadas com o conceito de finanças sustentáveis têm ocupado posição cada vez mais proeminente na agenda de bancos centrais e de reguladores financeiros, que vêm adotando medidas com o objetivo de reduzir a exposição dos agentes de mercado a riscos socioambientais e climáticos”, justificou a autoridade monetária, na primeira entrega da sua agenda de sustentabilidade: o lançamento de uma consulta pública sobre critérios de análise que devem ser adotados nas operações de crédito rural do Brasil.