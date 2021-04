Vendas de carros no Reino Unido sobem em março pela primeira vez em 6 meses

AE Agência Estado

O número de novos carros registrados no Reino Unido - dado que reflete as vendas de veículos - cresceu em março, registrando o primeiro aumento em seis meses, segundo a associação comercial da indústria automobilística britânica, conhecida pela sigla SMMT.

Em março, foram registrados 283.964 carros no Reino Unido, ante 254.684 unidades no mesmo mês de 2020. Apesar do aumento em março, o total de carros vendidos no primeiro trimestre - 425.525 - foi 12% menor do que no mesmo período do ano passado, informou a SMMT. Fonte: Dow Jones Newswires.