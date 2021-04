BTG Pactual faz acordo para comprar fatia da Caixa no Banco Pan

JV João Vitor Tavarez*

(crédito: Marcelo Chelo/CJPress/Estadão Conteúdo)

O BTG Pactual anunciou, nesta terça-feira (6/4), acordo da compra de 100% da participação remanescente da Caixa Econômica Federal no Banco Pan. A fatia equivale a 26,8% do capital social da CaixaPar no Pan. O BTG pagará R$ 3,7 bilhões à estatal pela negociação. No entanto, a transação aguarda aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).



Com isso, o BTG se transforma no único controlador do Pan, e pretende utilizá-lo com complemento de sua estratégia digital. As mais de 3 milhões de ações ordinárias adquiridas pela Pactual custam, cada uma, R$ 11,42.

A Caixa chegou a anunciar a venda das ações na Bolsa. No entanto, havia um processo de planejamento e desenvolvimento do anúncio. No dia 31 de março, o BTG Pactual enviou pedido de acordo para obter a totalidade das ações. Ao todo, as etapas de desivenstimento no Pan geravam um lucro de R$ 2,024 bilhões à CEF.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

