Mercado Livre prevê a abertura de 16 mil vagas este ano; 7.2 mil delas no Brasil

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Mercado Livre)

A empresa argentina Mercado Livre planeja dobrar o número de funcionários em 2021. A companhia de tecnologia para e-commerce e serviços financeiros anunciou, nesta terça-feira (6/5), a abertura de 16 mil novas vagas na América Latina – 7.2 mil delas no Brasil!



O país terá o maior crescimento da equipe. Além disso, o ML planeja investir R$ 10 bilhões no Brasil, com foco na área de logística e fintech.



De acordo com a diretora de Recursos Humanos da empresa, Patrícia Monteiro, a expansão tem como propósito democratizar o acesso ao comércio e serviços.



“Para nós, é um momento muito importante para trazer boas notícias. Não vamos só fazer o que fazemos de melhor para os usuários, mas sem dúvida vamos ser um motor para contratação no país”, disse ao portal Exame.

Lucrativa

Em 2020, o Mercado Livre chegou a 15.545 colaboradores e registrou uma alta anual de 96,9% na receita líquida. A expectativa é de fechar 2021 com mais de 32 mil funcionários.



Cerca de 11 mil das oportunidades serão destinadas a envios, 4 mil para tecnologia e outras mil para áreas de relevância na empresa.



“Temos três pilares quando pensamos em inclusão. Primeiro olhando para pessoas com deficiência. Em segundo lugar, queremos trazer mais mulheres para posições de liderança e de tecnologia. Hoje, temos 41% de mulheres nas posições de gerente sênior e acima. Queremos continuar mantendo essa posição. Em terceiro, vamos trazer mais diversidade de etnias”, observa a diretora.



Entre as 7.2 mil vagas que serão abertas ao longo do ano no Brasil, os candidatos encontrarão oportunidades de todos os níveis de senioridade e experiência.



“Procuramos profissionais que sejam empreendedores e que queiram contribuir para a missão de fazer a diferença para milhares de pessoas impactadas pelo Mercado Livre. Hoje mais de 600 mil famílias possuem uma renda que vem do Meli, então temos um impacto grande na sociedade. Trazer mais 7.200 empregos também será um impacto na economia”, comenta Patrícia ao site.



Para as vagas operacionais, as oportunidades serão publicadas na página da empresa parceria Randstad. Outras posições serão publicadas na página de carreiras e no perfil do LinkedIn da companhia.