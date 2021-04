Em plena pandemia, Brasil ganha 11 novos bilionários na lista da Forbes

CB Correio Braziliense

Fundador e CEO da startup brasileira Nubank, David Vélez - (crédito: Nubank/Divulgação)

Em 2021, o Brasil ganhou 11 novos integrantes na lista de bilionários da revista Forbes, divulgada nesta terça-feira (6/4). Entre os mais novos bilionários estão os irmãos Jacob, David, Alberto e Esther Safra, que herdaram a fortuna do pai, o banqueiro Joseph Safra, que morreu em dezembro 2020 de causas naturais. Os quatro ocupam, juntos, a posição 358 do ranking global, com a fortuna estimada em US$ 7,1 bilhões.



A viúva e mãe dos irmãos, Vicky Safra, também aparece na lista, com patrimônio estimado em US$ 7,4 bilhões, mas como representante da Suíça, local em que reside. Considerando os integrantes novatos e veteranos, o Brasil tem 57 representantes na lista de bilionários da revista.



Outro novato é o fundador da startup brasileira Nubank, David Vélez, com riqueza acumulada de US$ 5,2 bilhões. Apesar de ser colombiano, o empresário mora no Brasil.



Também estreiam no ranking o economista fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, com fortuna de US$ 2,6 bilhões; e os criadores da Stone, André Street (US$ 2,5 bilhões) e Eduardo de Pontes (US$ 2,4 bilhões).



Os novatos contam ainda com Fabrício Garcia, US$ 2,1 bilhões; Flavia Bittar Garcia Faleiros, com US$ 2,1 bilhões; e Fernando Trajano, com US$ 1,5 bilhão; todos herdeiros da rede varejista Magazine Luiza.



O dono e a esposa da rede de supermercados Grupo Mateus também estreiam na lista. Ilson Mateus, com US$ 1,4 bilhão, e Maria Pinheiro, US$ 1 bilhão. Anne Marie Werninghaus, acionista da multinacional WEG, também integra o ranking com patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão.



Veteranos



Na lista brasileira, o homem mais rico deles é Marcel Herrmann Telles, da gestora 3G Capital, com fortuna de US$ 11,5 bilhões. Jorge Paulo Lemann, que também é sócio do 3G, tem a riqueza estimada em US$ 16,9 bilhões. Contudo, ele entra na lista como representante da Suíça. O mesmo acontece com o terceiro sócio do grupo, Carlos Alberto Sicupira, com fortuna de US$ 8,7 bilhões.