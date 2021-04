Mais de 11 milhões de declarações do Imposto de Renda já foram entregues à Receita

FS Fernanda Strickland*

O Ministério da Economia divulgou que a Receita Federal recebeu, até as 11h de hoje, desta quarta-feira (7/4), 11.236.017 de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2021, ano-base 2020. O contribuinte tem até as 23h59 de 30 de abril para ajustar as contas com o Leão. Em votação simbólica, o plenário do Senado aprovou, na terça-feira (6), o Projeto de Lei 639/2021, de autoria da Câmara e que prorroga para 31 de julho de 2021 o prazo de entrega. Como o texto foi alterado pelo relator no Senado, Plínio Valério (PSDB-AM), o projeto retorna para nova análise dos deputados.

Segundo o Ministério, o sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia, ficando indisponível somente entre 1h e 5h. Na página da Receita, há informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado para deduções.

O órgão informa que o contribuinte deve estar atento ao prazo de entrega, pois a não apresentação da declaração estará sujeita à multa. Quanto antes for feito o envio da declaração, mais rápido o cidadão receberá a restituição, se for o caso.

*Estagiária sob supervisão de Andreia Castro