Mineradora baiana leva trecho 1 da Fiol

CB Correio Braziliense

A Bahia Mineração (Bamin) foi a vencedora do leilão do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol 1), realizado ontem na sede da B3, em São Paulo. A companhia foi a única a participar da disputa e arrematou o negócio pelo lance mínimo definido, de

R$ 32,73 milhões. O grupo será responsável por concluir e operar os 537km de ferrovia entre as cidades de Ilhéus e Caetité, na Bahia. A concessão é por 35 anos e vai exigir investimentos de R$ 3,3 bilhões, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O resultado do leilão, sem concorrência, repete o histórico de licitação de ferrovias no Brasil.