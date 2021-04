Pandemia diminui a renda do trabalhador

V » Vera Batista

Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgada ontem, mostra o empobrecimento do trabalhador brasileiro durante a pandemia do novo coronavírus, em 2020. O impacto, porém, não foi linear, pois a pior situação foi registrada entre os autônomos, que viram a renda encolher 6,7%. Quem pertence à iniciativa privada, mas tem carteira assinada, sofreu diminuição de 1,4% no poder de consumo. Já o funcionalismo público teve o menor impacto e perdeu apenas 0,2%.



Sandro Sacchet, técnico de planejamento e pesquisa do Ipea e autor do estudo, ressalta que a forte queda da população ocupada causou um considerável impacto negativo na massa salarial real habitual. “No trimestre móvel terminado em janeiro de 2021, a queda da massa de rendimentos habituais (montante recebido por empregados, excluídos ganhos extraordinários) foi de 6,9% (total de R$ 211,4 bilhões) e a queda da massa efetiva foi de 11,1%, em comparação com o ano anterior, totalizando R$ 228,4 bilhões”, apontou.



Por conta disso, segundo ela, a tendência é de aumento dos índices de pobreza e de miséria, já que as quatro parcelas do auxílio emergencial a serem pagas entre abril e agosto — de R$ 150, R$ 250 e R$ 375 — têm tudo para não serem suficientes para enfrentar o recrudescimento da crise sanitária.

Para Sacchet, é necessário que até o final do primeiro semestre idosos, adultos e pessoas do grupo de risco estejam imunizados, algo fundamental para a retomada da economia. “O que pode melhorar o quadro é, sem dúvida, o controle da pandemia”, ressaltou.

O Brasil perdeu, em 24 horas, 4.249 vidas para a covid-19, totalizando 345.025 mortes — segundo números colhidos pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Pior situação

Os trabalhadores por conta própria foram os mais prejudicados pela queda de rendimento, no ano passado: receberam apenas 76% no segundo trimestre de 2020 do que habitualmente arrecadam e, no quarto trimestre, 90%. Os dados foram calculados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já quem pertence à iniciativa privada, mas sem carteira, recebeu 87% da renda habitual no segundo trimestre e 96% no quarto trimestre de 2020. A análise da renda efetiva nos três últimos meses do ano passado indica que a receita caiu, inclusive, entre os trabalhadores privados com carteira (-1,4%) e os do setor público (-0,2%), chegando a 6,7% de redução para aqueles que estão por conta própria.

Sacchet destaca que a queda nos rendimentos efetivos em alguns grupos no quarto trimestre “sinaliza potenciais efeitos do início da segunda onda de covid-19 no país, cujos impactos poderão ser compreendidos quando forem divulgados os dados no primeiro trimestre de 2021”.

Em termos regionais, a renda efetiva se manteve em queda após o primeiro trimestre de 2020 no Nordeste, enquanto o Centro-Oeste e o Sul mostraram recuperação. No Sudeste, houve recuperação da renda no terceiro trimestre (3,8%), mas, com uma nova queda (-1,3%) no último trimestre de 2020. O destaque positivo foi a região Norte, que teve alta da renda efetiva ao longo de ano inteiro.



Mas ele ressalta que para muitos grupos vulneráveis o momento atual é pior. “Há fatores como o aumento dos preços de produtos da cesta básica e do gás, e a diminuição de doações por parte de empresas, até de pessoas físicas. Isso tudo num momento em que ninguém consegue prever quanto tempo ainda conviveremos com os efeitos da pandemia de covid-19”, salientou.



O corte por gênero mostra que os rendimentos das mulheres se recuperaram de forma mais rápida, enquanto que os dos homens apresentaram uma queda de 2,65% no quarto trimestre. O detalhamento por idade indica que a receita dos jovens adultos (de 25 a 39 anos) foi a mais atingida pela pandemia, com queda após o primeiro trimestre, chegando a -3,9% no quarto trimestre. Destaca-se, ainda, o melhor resultado dos rendimentos dos ocupados entre 14 e 24 anos, que tiveram perdas apenas no último trimestre.