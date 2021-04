Receita recebeu 12,4 milhões de declarações até esta segunda-feira

P Pedro Ícaro*

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Aprovada a prorrogação do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021, para 31 de maio, a Receita Federal divulgou que cerca de 12.451.339 foram entregues até as 11 horas desta segunda-feira. Desse número, 42.196 foram encaminhadas com certificado digital.

A plataforma da Receita Federal fica disponível para recebimento das declarações por 20 horas. O sistema fica fora do ar na madrugada entre 1h e 5h da manhã. No site do órgão há uma série de dicas que ajudam o contribuinte no preenchimento da declaração e quais regras sobre o que pode ser utilizado para deduções.

Para não cair na malha fina, o contribuinte deve manter os documentos necessários estejam em mãos, como comprovantes, para evitar possíveis atrasos na entrega e não perder o prazo. A não apresentação da declaração resulta em multa.

*Estagiário sob supervisão de Carlos Alexandre de Souza