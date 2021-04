Política de preços da Petrobras deve mudar, avaliam especialistas

VB Vera Batista

Pelo menos um dado parece estar menos nebuloso na nova gestão da Petrobras, assinalou Cesar Bergo, presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-DF). “A política de preços dos combustíveis deve mudar para o que era antes de (Roberto) Castello Branco (ex-presidente da estatal). Ou seja, as oscilações não serão sentidas imediatamente. A metodologia de cálculo deverá considerar o médio prazo”, acredita Bergo.

O mercado ficou de olho na reunião do Conselho de Administração da Petrobras, nesta segunda-feira, para aprovar a indicação do nome do general Joaquim Silva e Luna, pelo presidente Jair Bolsonaro, para o comando da estatal. Mas a simples aprovação pouco significa, de acordo com os analistas. O futuro da governança, dentro dos padrões internacionais, é que vai indicar se a empresa estará, de fato, em um porto seguro.

“Toda a tensão com a saída do ex-presidente Roberto Castello Branco já foi precificada. Agora, a posse precisa acontecer e a nova direção assumir o seu papel”, destacou Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. A prova de que o investidor não voltou a se estressar com os rumos da pendenga administrativa, reiterou Vieira, é que as ações da petroleira (Petr4) foi uma das mais negociadas na Bolsa de Valores Brasileira (B3) e encerrou o dia com alta de 1,01%, cotada a R$ 23,89.

Montanha russa

Segundo Cesar Bergo, esse preço já é a prova de que a empresa está debilitada. “Tornou-se uma das mais barata do mundo do setor e já perdeu mais de 40% do seu valor em dólar. A montanha russa já passou, todos sobreviveram, embora com perda de patrimônio”, acrescentou Bergo.

Outras grandes empresas, de acordo o presidente do Corecon-DF, passaram por problemas também sérios e se recuperaram. “A Petrobras é uma empresa líder em tecnologia e inovação. Somente a título de comparação, a Vale teve perdas com o acidente em Brumadinho e, no momento, suas ações estão cotadas a R$ 103,40, com alta, ontem, de 0,40%”, lembrou Bergo.