Mercado S/A

Depois do home office, agora é a vez do “terceiro espaço”

Muitas empresas acham que o trabalho remoto é uma nuvem passageira, mas, se elas prestarem atenção nos seus funcionários, talvez mudem de ideia. Um estudo da consultoria Accenture, com 9.650 profissionais de 19 países — Brasil entre eles —, constatou que 75% gostariam de dar expediente em um “terceiro espaço”, lugar que não seria nem a casa, nem o escritório. Que local seria esse? Segundo a Accenture, cafés, bares, hotéis e outros espaços públicos com alguma infraestrutura. A pesquisa também mostrou que metade dos entrevistados estaria disposta a pagar, do próprio bolso, até US$ 100 mensais para exercer a labuta cotidiana longe do escritório convencional. Por mais que as companhias tradicionais e os líderes conservadores critiquem a ideia do trabalho a distância, é impossível resistir aos novos tempos. O home office pegou e tem sido ótimo inclusive para as empresas, que reduziram custos e observaram o aumento da produtividade de seus colaboradores.



Vendas de cimento disparam em março



O bom momento do setor imobiliário tem beneficiado diversos ramos da economia. Em março, as vendas de cimento no Brasil cresceram 34,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Há muito tempo, o segmento não registrava avanço tão consistente. Suspeita-se de que o isolamento social também tenha gerado algum efeito sobre esse resultado. Muitas pessoas aproveitaram o período em casa para realizar pequenas obras. Não à toa, as lojas de materiais de construção vivem boa fase.



Crise aumenta a inadimplência e a procura por crédito

O agravamento da crise levou a dois movimentos inevitáveis: o aumento da inadimplência e da procura por crédito. Em março, segundo dados do birô financeiro Boa Vista, o número de brasileiros com dívidas não pagas subiu 0,8% em relação ao mês anterior. De acordo com a Serasa Experian, também em março, a busca por empréstimos subiu 20,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Todas as regiões do país registraram forte expansão, em especial o Nordeste (29,3%) e o Norte (27,6%).



“Outro dia me perguntaram: qual a solução para o Brasil? Álcool e fogo. Bota fogo e começa do zero. Como está não dá”

Rogério Xavier, sócio da SPX Capital, gestora com R$ 40 bilhões em ativos sob gestão



Balanço da Cogna trará indicadores ESG

A Cogna, dona das marcas Kroton, Somos, Saber, Vasta e Platos, será a primeira empresa brasileira do setor de educação a divulgar trimestralmente seus indicadores ESG no Brasil. A partir do próximo balanço, previsto para maio, as informações relacionadas a governança, responsabilidade social e sustentabilidade estarão no relatório trimestral da companhia. Em 2020, a Cogna diz ter gerado R$ 10,4 bilhões de impacto na sociedade, atingindo R$ 12,6 bilhões em ativos socioeconômicos.



72%

dos japoneses gostariam que os Jogos de Tóquio fossem novamente adiados ou cancelados definitivamente. A 100 dias do início da Olimpíada, a alta rejeição do público local é um sério problema para os organizadores



Rapidinhas

» A vacinação em massa nos Estados Unidos e em outros países ricos beneficiará alguns setores da economia brasileira. Os fabricantes de calçados esperam um crescimento de 13% das exportações em 2021, o que é resultado, sobretudo, da reabertura das atividades comerciais mundo afora e, claro, da valorização do dólar.



» Uma boa notícia: o varejo brasileiro reverteu duas quedas consecutivas e voltou a crescer em fevereiro. De acordo com o IBGE, o avanço foi de 0,6% frente a janeiro. O resultado veio levemente acima do consenso do mercado, com destaque para os segmentos de móveis e eletrodomésticos (alta de 9,3%) e vestuário e calçados (7,8%).



» A onda do consumo consciente ganhou um reforço de peso: nos Estados Unidos, a Nike começou a revender tênis que foram devolvidos por clientes em troca de descontos na compra de produtos novos. Segundo a empresa, a iniciativa faz parte de um amplo projeto de sustentabilidade que, entre outras ações, combate o desperdício.



» O STF formou entendimento pela não incidência do IOF sobre aplicações financeiras de curto prazo realizadas por partidos políticos, entidades sindicais, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Segundo Augusto Paludo, sócio da Covac Advogados, a medida ajudará as instituições a preservarem o patrimônio.