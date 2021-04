Auxílio emergencial: Novos beneficiários nascidos entre janeiro e maio recebem nesta quinta

CB Correio Braziliense

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quinta-feira (15/4), o pagamento do auxílio emergencial 2021 para as pessoas nascidas entre janeiro a maio que fazem parte do novo grupo de beneficiários - cerca de 236 pessoas. O valor, referente à primeira parcela do programa, será depositado nas contas Poupanças Sociais Digitais, disponível pelo aplicativo Caixa Tem.



Os aniversariantes dos meses seguintes receberão o lote até o fim do mês de abril (veja no calendário abaixo). A partir das datas especificadas, o contribuinte poderá movimentar o dinheiro em conta da forma que preferir. O valor médio do benefício é de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil e da composição familiar.



O auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que por pessoa, os ganhos sejam inferiores a meio salário mínimo. Para isso, é necessário que o beneficiário tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020.



Valores



As famílias, em geral, recebem R$ 250;

A família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$ 375;

Pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.



Saques e transferências para quem recebe o crédito nesta quinta serão liberados a partir do dia 14 de maio.

Bolsa família



Segundo a Caixa, para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso. O beneficiário recebe o maior valor, seja a parcela paga no programa, seja a do Auxílio Emergencial.



Aplicativo Caixa Tem



A conta Poupança Social Digital é uma poupança simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. A movimentação do valor do auxílio emergencial pode ser realizada por meio digital com o uso do App Caixa Tem.



“Cerca de 75% das movimentações das contas Poupanças Sociais Digitais são feitas de maneira digital”, explica o banco, por meio de nota.



Pelo aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code.



O beneficiário também pode pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção “Pagar na Lotérica”.



A partir da data de disponibilização dos recursos para saque ou transferência, também de acordo com o mês de nascimento, os beneficiários poderão transferir os recursos para contas de outras instituições financeiras, sem custo. Os saques estarão disponíveis nos terminais de autoatendimento e casas lotéricas.



Confira o calendário de pagamento e saque do auxílio para o público em geral:

Atendimento ao cidadão



Caso precise, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h.