JBS anuncia abertura de 3.500 vagas de trabalho em 13 Estados e no DF

AE Agência Estado

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 21/3/17)

A JBS informou que vai abrir 3.500 vagas de trabalho em 13 Estados e no Distrito Federal, com oportunidades para atuar em unidades da Seara como operador de produção e outras funções. Conforme comunicado adiantado ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), são vagas nas quais os candidatos precisam ter o ensino médio completo.

As vagas estão distribuídas em: 884 para Santa Catarina; 791 para São Paulo; 690 para o Rio Grande do Sul; 441 para o Paraná; 333 para Mato Grosso do Sul; 131 para Minas Gerais; 89 para o Rio de Janeiro; 78 para a Bahia; 62 para Pernambuco; 54 para o Distrito Federal; 30 para Mato Grosso; 9 para o Ceará; 3 para o Rio Grande do Norte e 1 para o Amazonas.

Segundo a companhia, no ano passado, ela foi uma das que mais geraram postos de trabalho, com 12 mil novas vagas.

Atualmente, o quadro de colaboradores é de 145 mil. Neste ano, 1.500 empregos foram gerados.

Segundo a empresa, as inscrições podem ser feitas no site jbs.com.br/carreiras/