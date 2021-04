Centenária, Hering muda de dono

AO Alexia Oliveira* Fernanda Strickland*

Uma das mais tradicionais companhias do setor de confecções do Brasil, fundada em 1880, a catarinense Hering vai mudar de dono. Ontem, o Grupo Soma, dono de marcas como Animale e Farm, anunciou um acordo que prevê a compra da concorrente por R$ 5,1 bilhões. Na transação, o Grupo Soma vai desembolsar R$ 1,5 bilhão em dinheiro e R$ 3,6 bilhões em ações. Os acionistas da Hering receberão uma ação ordinária e uma preferencial da nova companhia para cada ação que detêm atualmente. Os papéis da empresa catarinense subiram % na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

Na semana passada, a Hering havia recusado uma oferta de R$ 3 bilhões da Arezzo pelo controle da companhia, que, desde a fundação, se mantém sob controle familiar. Para o economista Hugo Passos, o negócio com o Grupo Soma pode indicar o início de um processo de consolidação do setor de moda e confecções, que sofreu muito com a pandemia de covid-19, visto que, com as medidas de restrição, as lojas ficaram fechadas por muito tempo.

“A Renner contratou bancos para uma oferta secundária que pode captar cerca de R$ 6,5 bilhões. O alvo provável seria do e-commerce de moda Dafiti. Na semana passada, ações de varejistas de moda, como C&A, Renner, Marisa e Guararapes chegaram a disparar. Devemos observar grandes movimentos para os próximos meses”, avaliou.

O economista e professor de finanças no Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais (Ibmec), Ricardo Rangel, observou que segundo as expectativas do mercado, a Hering fez um bom negócio, porém a transação pode não ter sido tão boa para o cenário futuro do Grupo Soma. Tanto que as ações da Hering subiram 26,01%, ontem, na B3, enquanto as da Soma caíram 10,1%. “Mas é muito cedo para afirmar que não foi um bom negócio. Com certeza o Grupo Soma tem uma estratégia que incorporaria sinergias ao seu negócio”, explicou.

De acordo com Ricardo Rangel, as marcas Hering, Animale e Farm são focadas nos públicos de classe média e alta. “Talvez por isso faça sentido para eles fazer uma oferta de compra tão ousada. Há poucos dias, o Grupo Arezzo tentou comprar a Hering, mas não foi aceita a proposta. De fato, a oferta do Grupo Soma foi bem superior.”

Bolsa tem leve alta, e dólar recua

O mercado financeiro teve um dia de observação dos movimentos globais, com expectativas em torno dos resultados de grandes empresas no Brasil e nos Estados Unidos, e com o anúncio de aumento da tributação de grandes fortunas norte-americanas. A alíquota seria elevada de 20% a 39,6% para os que ganham US$ 1 milhão ou mais. No cenário doméstico, os rumos da CPI da Covid no Congresso ditaram as ações dos investidores. Diante do cenário, o Ibovespa, índice que mede o desempenho das principais ações na bolsa de valores brasileira (B3), encerrou a sessão com leve variação positiva de 0,05%, aos 120.594 pontos. O dólar comercial teve queda de 0,88%, cotado a R$ 5,448 na compra e a R$ 5,449 na venda.