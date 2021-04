Martha Seillier, secretária do PPI, nega saída do cargo: "Especulação"

IS Ingrid Soares

(crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil)

A secretária de Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillier negou, nesta terça-feira (27/04), que deixará o posto. Ela comentou sobre sua possível saída ao detalhar as deliberações da 16ª Reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. Por conta de trocas realizadas hoje pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como a do secretário de Fazenda, Waldery Rodrigues e da assessora especial Vanessa Canado, circula nos bastidores a informação de que Seillier também poderia deixar o cargo. Ela é cotada para assumir um cargo no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).



“Eu vi hoje na imprensa diversas notícias sobre a minha saída. Só não fui informada pelo meu ministro. Infelizmente, a gente tem muita especulação em relação aos cargos no governo. Acho que é natural. Sigo no PPI, faço um trabalho aqui com uma equipe de excelência, com um ministro que é totalmente alinhado com essa agenda. Até onde eu sei, o PPI segue no ministério da Economia", acrescentou.

Ela ainda negou que esteja ocorrendo debandada do governo. Disse que é normal membros da equipe econômica receberem convites para outras áreas. "Acho que infelizmente constrói-se uma narrativa de que existe um movimento de pular fora do barco. O Ministério da Economia é gigantesco. Nós temos oito secretarias especiais, são diversos servidores com currículos muito bons. É natural que essas pessoas recebam convites, tenham oportunidades", continuou.

Por fim, Seillier reforçou que ajustes são naturais e comparou a pasta a um time. "O técnico desse time é o ministro Paulo Guedes, que necessariamente está olhando como cada um se comporta e pode fazer ajustes no seu time, deve fazer ajustes sempre que ele achar oportuno para fazer gol. É o objetivo", disse.

E reforçou os planos de continuar no governo. "No momento eu sigo na equipe. Não acredito que estejamos passando por um movimento de debandada. O ministro Guedes tem uma equipe que fortalece a agenda dele, que concorda com a agenda dele, que trabalha por ele. Eventualmente podemos, sim, mudar de posição, jogar em posições distintas, mas sempre com os mesmos objetivos", concluiu.