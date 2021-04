"Vacinação é a chave da recuperação"

P Pedro Ícaro*

O melhor remédio que se pode dar ao país é a vacinação em massa, porque, com isso, as atividades econômicas podem voltar com segurança. O efeito sanfona de abre e fecha durante a pandemia causou um impacto desastroso, principalmente para as micro e pequenas empresas. É o que afirmou Carlos Melles, presidente do Sebrae, em entrevista ao programa CB.Poder, uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.

“A vacinação é a chave, e o apoio que o Sebrae vem dando à micro e pequena empresa também. Temos que ser o Sebrae que o Brasil precisa, um Sebrae ativo, propositivo, que dê respostas ao micro e pequeno empresário a tempo e a hora”, comentou.

Carlos Melles afirmou que a digitalização dos serviços para micro e pequenas empresas é fundamental e não há como fugir dessa realidade. O Sebrae tem organizado parcerias entre grandes instituições nacionais para auxiliar pequenos negócios a fazer as vendas de forma on-line, principalmente nesse período delicado de pandemia.

“Ressaltamos sempre: cuide de você, do seu cliente. Mas o caminho digital é irreversível, e nisso o Sebrae está muito atento. Cursos on-line, parcerias com a operadores de cartões, com todos os bancos... Inclusive, a chegada do Pix, de meios facilitados de pagamento, está dando muita velocidade e praticidade à micro e pequena empresa. Esse é um ponto central, ou retoma digital ou praticamente não retoma, você pode ser um mix de home office, um mix de presencial, mas o digital tem que estar presente”, disse.

*Estagiário sob supervisão de Odail Figueiredo