Taxa de juros no crédito às famílias sobe em março, diz Banco Central

VB Vera Batista

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

No crédito livre às famílias, a taxa média subiu 0,9 ponto percentual, em março, para 41% ao ano, de acordo com as estatísticas divulgadas pelo Banco Central. Nessas operações, a modalidade cartão rotativo teve alta de 8,1 pontos percentuais; no crédito pessoal não consignado, o incremento foi de 0,9 ponto percentual; e na aquisição de veículos, o avanço foi de 0,6 ponto percentual. Em relação aos juros cobrados no mesmo mês do ano passado, por outro lado, a taxa do crédito livre às famílias teve redução de 5,4 pontos percentuais.

A inadimplência nas operações financeiras no geral recuou para 2,2%, com leve queda de 0,1 ponto percentual. O recuo ocorreu em vários segmentos como no de pessoas jurídicas (-0,2 p.p.) e físicas (-0,1 p.p.). Nas operações com recursos livres, a inadimplência permaneceu estável em 2,9%. Nas operações com recursos direcionados, o indicador recuou para 1,1%, com queda de 0,2 ponto percentual, também distribuída nos segmentos de empresas (0,5 p.p.) e de famílias (0,1 p.p.).

Sistema Financeiro Nacional (SFN)

O saldo das operações de crédito do SFN totalizou R$ 4,1 trilhões em março, com expansão de 1,5% no mês, refletindo crescimento tanto na carteira de pessoas jurídicas (saldo de R$ 1,8 trilhão e variação de 2%) quanto na de pessoas físicas (R$ 2,3 trilhões, ou alta de 1%). O crescimento em 12 meses da carteira total desacelerou de 16,1%, em fevereiro, para 14,5%, em março. “Destaca-se a desaceleração do saldo com pessoas jurídicas, passando de 22,8% a 17,7%. Já a carteira de pessoas físicas acelerou de 11,3% para 12,1%”, informa o BC.

Crédito livre

O crédito livre a pessoas jurídicas totalizou R$ 1,1 trilhão, acréscimo de 3% no mês, com destaque para a modalidade de desconto de duplicatas e recebíveis, em parte devido ao comportamento sazonal da modalidade, de acordo com a autoridade monetária. Em 12 meses, a variação de 22,5% refletiu principalmente o crescimento na carteira de capital de giro.

O crédito livre a pessoas físicas totalizou R$ 1,3 trilhão (0,9% no mês e 11,1% em 12 meses), com destaque para as modalidades de crédito pessoal na expansão mensal. Na variação em 12 meses, as carteiras de crédito rotativo apresentaram crescimento de 3,9% enquanto as carteiras de crédito não rotativo expandiram 13,3%.

Crédito direcionado

No crédito direcionado, as operações com pessoas jurídicas foram no total de R$ 684 bilhões, variações de 0,4% no mês e de 22,9% em 12 meses, com aumento na carteira de crédito rural. As operações com pessoas físicas ficam em R$ 1 trilhão, variações de 1,2% no mês e 13,2% em 12 meses, com destaque para aumentos nas carteiras de crédito rural e financiamento imobiliário.

Concessões totais

As concessões totais de crédito no país divulgadas pelo Banco Central chegaram ao total de R$ 407,1 bilhões em março. Na série ajustada sazonalmente, houve aumento de 0,9% no mês, com crescimento de 10,1% em pessoas jurídicas e declínio de 4% em pessoas físicas. No acumulado do ano, as concessões nominais cresceram 0,9%, compostas por expansão de 2,7% em pessoas jurídicas e retração de 0,8% em pessoas físicas. Já na série dessazonalizada, usando a mesma base de comparação, houve crescimento de 0,2%, efeito de uma contração de 5,5% em pessoas jurídicas e expansão de 5,5% em pessoas físicas.