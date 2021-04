Pressão no mercado imobiliário

AO Alexia Oliveira* Fernanda Strickland*

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, teve alta de 1,51% neste mês. Mesmo mostrando desaceleração em relação aos 2,94% de março, o indicador, que é largamente usado para corrigir contratos de aluguel, atingiu 32% nos últimos 12 meses. Esse, portanto, é o índice que corrigirá os contratos com vencimento em maio. A título de comparação, em abril de 2020, o IGP-M havia subido 0,80% e acumulava alta de 6,68% em 12 meses.

Gustavo Favaron, CEO do GRI Club, especialista em mercado imobiliário, comentou que muitos locadores têm evitado repassar na integralidade o reajuste aos inquilinos para não correrem o risco de ficar com os imóveis vazios. “Estimo que pelo menos 50% dos aluguéis sofreram algum tipo de negociação na hora da aplicação da correção com base no IGP-M”, disse.

E não são apenas os aluguéis que pressionam o mercado imobiliário. Favaron observou que o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) acumulado dos últimos 12 meses é de 12,22%. “Os custos estão elevadíssimos.”

Os preços de terrenos para construções também têm sido reajustados consideravelmente. “Naturalmente, não existe possibilidade das construtoras e incorporadoras absorverem a totalidade desse aumento sem repassar ao menos boa parte ao valor final do imóvel”, frisou Favaron. “O poder de compra do consumidor, porém, está comprimido. O cenário é desafiador.”

*Estagiárias sob a supervisão de Odail Figueiredo