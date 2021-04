Fed diz que recuperação não é completa e que continua monitorarando bancos

AE Agência Estado

(crédito: DANIEL SLIM)

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) publicou nesta sexta-feira (30/4) seu Relatório de Supervisão e Regulação, publicação semestral na qual informa sobre seu trabalho para promover a segurança e a solidez do setor bancário.

No documento, o Fed nota que a recuperação após o choque da covid-19 "não é completa". "Diante disso, o Federal Reserve continua a monitorar de perto a exposição de riscos dos bancos, o desempenho de crédito e as operações", afirma.

O Fed avalia que o sistema bancário dos EUA tem mostrado resistir aos choques, e considera que as posições de capital e liquidez das instituições financeiras "seguem robustas".

Segundo o BC dos EUA, os bancos entraram na pandemia com "posições de capital e liquidez fortes", o que permitiu enfrentarem a situação. No último ano, a liquidez bancária também aumentou, com um "crescimento forte nos depósitos".

De acordo com o Fed, a lucratividade dos bancos retornou em sua maioria aos níveis pré-covid-19. O BC também destaca o papel importante das instituições no Programa de Proteção à Folha de Pagamentos (PPP, na sigla em inglês), mas destaca que o crescimento dos empréstimos pelos bancos "tem sido lento", para além dos empréstimos no âmbito do PPP.