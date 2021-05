BANCO EM ALTA

Itaú Unibanco tem alta de 63,6% no lucro no 1º trimestre, para R$ 6,4 bilhões Ao fim de março último, o patrimônio líquido do banco era de R$ 140,369 bilhões, alta de 13,5% em um ano. Já os seus ativos totais somaram R$ 2,124 trilhões, elevação de 7,2%, na mesma base de comparação