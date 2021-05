Pandemia

IBGE: Atividades turísticas recuam 22% em março ante a fevereiro O segmento de turismo avançou 127,2% entre maio de 2020 e fevereiro de 2021. Com o retrocesso de março, o segmento ainda precisa crescer 78,7% para retornar ao patamar de fevereiro do ano passado, no pré-pandemia