Caixa lucra R$ 4,6 bilhões

CB Correio Braziliense

A Caixa Econômica Federal apresentou lucro líquido recorrente de R$ 4,6 bilhões no primeiro trimestre de 2021, montante 50,3% maior que no mesmo período do ano passado. A carteira de crédito alcançou R$ 799,6 bilhões, com avanço de 14,3% em um ano. Um destaque foi para contratação de R$ 12,9 bilhões em crédito consignado, maior valor para o período em 10 anos. Houve salto também para o crédito imobiliário, cujo saldo mais do que dobrou em um ano (+103,1%) e alcançou R$ 16,2 bilhões no período.

O presidente da instituição, Pedro Guimarães comemorou os resultados, que foram divulgados ontem pela manhã. À tarde, em solenidade no Palácio do Planalto para anunciar projetos ambientais do banco, ele fez questão de afirmar que os balanços da Caixa passaram a ter “nota 10” das auditorias. E destacou que os resultados positivos ocorreram “depois que o banco reduziu a taxa do cheque especial de 14% ao mês para 1,8% mensais”. A instituição consegue apresentar os resultados sem questionamentos das auditorias independentes, algo que não ocorria nas gestões anteriores. “É até difícil comparar o resultado com os balanços anteriores, porque tinham ressalvas”, disse.

Na última terça-feira, a Caixa Seguridade, braço de seguros do grupo, que abriu o capital na Bolsa de Valores de São Paulo no mês passado, anunciou lucro de R$ 431,7 milhões no primeiro trimestre, valor 4,3% maior que no mesmo período de 2020.

No balanço divulgado ontem, a Caixa destacou ainda os empréstimos a pequenas e médias empresas, que saltaram 125,9% em um ano, para R$ 49 bilhões, e o crédito concedido ao agronegócio, investida recente do banco, que encerrou março com saldo de R$ 8,7 bilhões em carteira, volume 47,1% superior ao de um ano antes.

A expansão dos empréstimos nas diversas linhas ocorreu juntamente com a redução da inadimplência. O volume de créditos em atraso por mais de 90 dias ficou em 2,04% nos primeiros três meses deste ano, 1,1 ponto porcentual a menos do que um ano antes.

O banco também busca cortar despesas. Somente a devolução de 44 edifícios rendeu R$ 119 milhões à Caixa, nos primeiros três meses do ano. A quantidade de prédios administrativos utilizados já foi reduzida em 113, para um total 135 unidades. “Nosso objetivo é ter o mínimo de prédios administrativos e agências próprios”, afirmou Guimarães. A ideia é reduzir o número atual praticamente à metade até o fim do ano.

Meio ambiente

Na solenidade no Planalto, a Caixa anunciou que investirá R$ 150 milhões na preservação de 3,5 milhões de hectares de florestas por meio do programa Adote um Parque, instituído pelo governo federal em fevereiro passado. De acordo com Guimarães, a medida faz parte de uma nova estratégia da Caixa para ampliar investimentos na área socioambiental. “Este é um programa de escala para o meio ambiente”, afirmou. Segundo ele, “mais de 3,5 milhões de hectares” serão preservados pela iniciativa, que ainda prevê o plantio de 10 milhões de árvores em áreas desmatadas.