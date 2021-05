Caixa antecipa calendário da segunda parcela do auxílio emergencial

PI Pedro Ícaro*

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O governo federal anunciou a antecipação do calendário de crédito e de saques do auxílio emergencial para aqueles inscritos nos meios digitais e do Cadastro Único. Medida foi oficializada por meio da Portaria nº 630, publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro da Cidadania, João Roma. A antecipação da parcela permite que 29 milhões de famílias tenham acesso mais cedo ao benefício.

Para os aniversariantes de janeiro, o repasse permanece em 16 de maio. As mudanças começam para os aniversariantes de fevereiro, que, pelo calendário, começariam a receber no dia 19. Com a antecipação serão beneficiados já no dia 18. Os aniversariantes do final do ano terão uma mudança maior. Quem faz aniversário em novembro, e estava previsto para receber em 13 de junho, agora receberá em 28 de maio. Os nascidos em dezembro seriam beneficiados no dia 16 de junho. Com a atualização, a data foi abreviada para 30 de maio.

“O Governo Federal tem estudado cotidianamente formas de abreviar o calendário do auxílio emergencial, dentro de uma responsabilidade com a logística de pagamentos e sempre evitando aglomerações, para que a população tenha acesso a esses recursos com a maior celeridade possível. Essa segunda antecipação é mais um retrato de um olhar humano para as necessidades da nossa população”, disse o ministro, por meio de nota.

A mudança vale para a segunda parcela do auxílio emergencial e, segundo a Caixa Econômica Federal, o segundo ciclo, antes previsto para 8 de julho, finaliza no dia 17 de junho. “Com o que aprendemos no ano passado, somado ao que estamos vivenciando neste momento, temos a certeza de que podemos fazer essa antecipação com segurança, respeitando todos os protocolos de enfrentamento da covid-19”, explica o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Contas digitais

A alteração do calendário também muda a data dos saques em dinheiro das contas digitais. Anteriormente prevista para a retirada do benefício era 8 de junho, a data foi antecipada para 31 de maio para os nascidos em janeiro. Os que nasceram no final do ano terão uma mudança maior. Quem faz aniversário em dezembro, e que devia ter acesso ao saque no dia 8 de julho, terá o benefício disponível para saque no dia 17 de junho.

Os beneficiários do Bolsa Família permanecem com as datas inalteráveis, ou seja, as pessoas que estão cadastradas no programa do governo federal vão receber o auxílio emergencial na data prevista. A movimentação do benefício pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem e em qualquer lotérica do Brasil. Ainda tem a opção de saque por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro