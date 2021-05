Mapa disponibiliza aos estados plataforma para análise dos dados do CAR

AO Alexia Oliveira*

(crédito: Agronegócio: Impacto direto nas comunidades de agronegócios familiares que hoje recebem orientações e incentivos para atuarem como laboratórios de novas invenções e estudos. (Fonte: Grupo Cultivar))

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) lançaram, nesta quinta-feira (13/5), o módulo de Análise Dinamizada da plataforma do Cadastro Ambiental Rural (AnalisaCAR) com o intuito de oferecer, a todos os estados e produtores rurais do país, a possibilidade de otimização com rapidez e verificação dos dados declarados na CAR.



Participaram do lançamento os ministros Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Ricardo Salles (Meio Ambiente), o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Pedro Neto, e o governador do Amapá, Waldez Goés.



Dentre os benefícios listados pela equipe do Serviço Florestal, as ações dinamizadas surgem com a finalidade de ajudar os produtores rurais a se adequarem de forma mais padronizada aos critérios de análise da plataforma. “Com essa ferramenta, nós buscamos garantir que as pessoas tenham o cadastro aprovado e não somente em análise”, explica João Adrien, diretor de Regularização Ambiental, do SFB.



O sistema de análise dinamizada é um programa informativo, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Lavras (UFLA), que permite a análise dos cadastros dos produtores rurais, a revisão de informações que foram declaradas, e a verificação de situação da regularidade ambiental da área em preservação permanente, que pode ser de reserva legal ou de uso restrito.



A ministra Tereza Cristina destacou a importância da implementação das ações previstas para a preservação do Código Florestal Brasileiro. “O Programa de Regularização Ambiental é uma das mais avançadas estratégias de recuperação ambiental do mundo, só a análise dinamizada do CAR permitirá o conhecimento das propriedades rurais brasileiras e o acesso do proprietário aos dispositivos do Código Florestal”, afirmou.



Existem cerca de 6,5 milhões de imóveis rurais cadastrados na CAR, distribuídos em uma área de 540 milhões de hectares em todo o país. A nova implementação da etapa de inscrição no cadastro conta com a condição do monitoramento da vegetação e também aprovação das áreas de reserva ambiental.

O sistema foi construído com base nas informações associadas, qualificadas e unificadas na plataforma, e também aliadas as outras plataformas de todos os estados. “Uma das etapas permite sobreposições para redesenhar seus limites do imóvel, além disso, não estar sobreposto a outro cadastro ou área de conservação. É possível revisar também a área declarada no documento”, apresentou o diretor. O objetivo esperado é promover o desenvolvimento, a agregação de valor, aumento da competitividade, e também a transparência dos diversos setores no agronegócio do pais.



Benefícios

João Adrien, diretor de Regularização Ambiental do SFB, destacou os benefícios do processo de revitalização ambiental. “Com a implementação da legislação, nós vamos destravar a restauração florestal, que é fundamental para atingir as metas do Acordo de Paris, discutido através das mudanças climáticas. Nós vamos gerar os mecanismos que são fundamentais para manter uma área preservada no meio ambiente. O avanço dessa legislação vai trazer benefícios na agricultura e no meio ambiente”, afirmou.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro