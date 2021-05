Mercado s/a

CB Correio Braziliense

Empresários deveriam evitar o fanatismo ideológico

Os grandes empresários deveriam evitar ao máximo a admiração cega por políticos. Fã inveterado do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Wizard (foto) vê agora a reputação construída ao longo de décadas de empreendedorismo correr sério risco. Depois de defender ideias esdrúxulas como a recontagem de mortes na pandemia — proposta tão absurda que até a ala mais radical do bolsonarismo rapidamente a abandonou —, ele pode estar envolvido em outra iniciativa questionável. A CPI da Covid disse ter encontrado indícios de que Wizard tentou mudar a bula de medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Ressalte-se: Wizard não tem formação na área de medicina e nenhuma experiência com doenças infecciosas. Por que resolveu se intrometer no assunto? Para afagar Bolsonaro? Wizard é dono de alguns bilhões de reais e poderia estar longe dessa confusão, administrando seus negócios. Ao que parece, o fanatismo ideológico falou mais alto.

CVC fecha lojas e acumula prejuízos

A operadora de viagens CVC encolheu na pandemia. Com as restrições de viagens e o turismo praticamente parado, a única saída possível foi reduzir o tamanho da operação no país. Desde o início da crise do coronavírus, 276 lojas acabaram fechadas. Como a vacinação continua em ritmo lento, o cenário não melhorou em 2021. Foram desativadas 84 unidades apenas no primeiro trimestre. Como era de se esperar, as finanças não vão bem. Nos três primeiros meses, a CVC teve prejuízo de R$ 81 milhões.

Jovens produtores não querem ser chamados de “ruralistas”

A nova geração de empresários do campo não quer mais ser chamada de “ruralista”. Para os jovens produtores, a palavra está carregada de preconceitos. “O pessoal associa ruralista com pessoas que derrubam florestas e estão metidas na política”, diz o proprietário de uma fazenda modelo no interior de São Paulo que recebeu diversas certificações ambientais. “Eu pratico agricultura de precisão, preservo metade da fazenda, reciclo materiais, sou tecnológico. Ruralista é coisa do passado”.

Espanha adota semana profissional de quatro dias

O mundo do trabalho passa por verdadeira revolução. Além do home office e das relações mais flexíveis entre funcionários e empresas, ganha espaço no mundo corporativo a ideia da semana de quatro dias. Na Espanha, centenas de empresas aceitaram uma proposta do governo para testar a jornada que se limita de segunda a quinta-feira. Espera-se que a experiência venha com o aumento da produtividade e que estimule o turismo e as atividades de lazer, como bares, restaurantes, cinemas e museus.

» Agora vai? Diversas instituições financeiras revisaram para cima a projeção do PIB brasileiro em 2021. Na corretora XP, as estimativas passaram de 3,2% para 4,1%. No Itaú, de 3,8% para 4%. Os economistas do banco suíço Credit Suisse preveem crescimento mais modesto, de 3,6%. Antes, calculavam um aumento de 3,2%.



» As agências de viagens começaram a vender pacotes para a vacinação de brasileiros no exterior. Destinos nos Estados Unidos lideram a procura. O turista, porém, precisa ficar atento. Não é certo que receberá mesmo o imunizante. Além disso, as vacinas da Moderna e da Pfizer indicam duas aplicações, com intervalos longos.



» Um levantamento realizado pelo economista Fábio Bentes, a partir de dados do Banco Central, descobriu que os comerciantes representam a categoria que mais pediu empréstimos a bancos na pandemia. Em dezembro de 2020, por exemplo, o saldo das operações de crédito do comércio somou R$ 380,5 bilhões, alta de 21% sobre o mesmo mês de 2019.



» A companhia aérea portuguesa TAP oferecerá teste de covid-19 gratuito para todos os passageiros que embarcarem nas 11 cidades de atuação da empresa no Brasil. Entre elas estão Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo a TAP, nenhuma aérea do mundo possui um programa de testagem tão abrangente.