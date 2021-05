Fórum Econômico Mundial cancela reunião em Cingapura devido à pandemia

AE Agência Estado

O Fórum Econômico Mundial informou nesta segunda-feira que a reunião especial anual prevista para agosto em Cingapura foi cancelada. "Lamentavelmente, as trágicas circunstâncias que se desenrolam entre as geografias, uma perspectiva de viagem incerta, diferentes velocidades de implementação da vacinação e a incerteza em torno de novas variantes se combinam para tornar impossível realizar um encontro global com líderes empresariais, governamentais e da sociedade civil de todo o mundo no escala que foi planejada. Isso apesar do excelente apoio fornecido pelo governo de Cingapura", afirmou o Fórum Econômico Mundial em comunicado.

A próxima reunião anual, de acordo com a nota, será realizada no primeiro semestre de 2022, em local e data ainda não definidos.

"Foi uma decisão difícil, especialmente tendo em vista o grande interesse de nossos parceiros em se reunir não apenas virtualmente, mas pessoalmente, e contribuir para um mundo mais resiliente, mais inclusivo e mais sustentável", disse o professor Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial. "Mas, em última análise, a saúde e a segurança de todos os envolvidos são nossa maior prioridade."