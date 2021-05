A partir de 29 de junho, ITA começa a operar em oito cidades

FG Fábio Grecchi VB Vera Batista

Piva ressalta que, ao ser lançada na pandemia, a ITA mostra ser uma empresa arrojada. Alguns serviços, como conexão com ônibus, serão gratuitos - (crédito: Grupo Itapemirim/Divulgação)

Com voo inaugural previsto para 29 de junho, a Itapemirim Transportes Aéros (ITA) se prepara para competir no mercado brasileiro operando, inicialmente, em oito cidades. Haverá voos saindo de e chegando a Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Porto Seguro (BA), Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo — com chegadas e partidas no Galeão-Tom Jobim e em Guarulhos, respectivamente. Nesses dois últimos, aliás, os passageiros terão a possibilidade de combinar horário do voo com os dos ônibus da companhia, sem custo adicional. Afinal, são dois aeroportos que ficam longe do centro das duas cidades e, por isso, a integração com os coletivos da companhia garantem o conforto para o embarque e o desembarque.

A partir de 1º de agosto, Recife, Maceió, Fortaleza, Florianópolis, Vitória e Natal serão somadas à malha inicial e, até junho de 2022, a ITA pretende chegar a 35 destinos no Brasil.

“A empresa é a única lançada nesse período de pandemia. Entra com vigor, arrojada”, explicou Sidnei Piva, presidente do Grupo Itapemirim, acrescentando foram contratados, até agora, 500 funcionários e, em julho, serão mais mil. Há a previsão de mais 2,5 mil pessoas serem incorporadas à empresa em agosto e fechar este ano com quadro de 4 mil colaboradores.

Piva conta que o planejamento para a criação da ITA começou em 2019, quando participou de uma rodada de negócios nos Emirados Árabes. Até final de 2024, ou no máximo no início de 2025, o grupo planeja uma oferta pública de ações (IPO) na bolsa de valores brasileira (B3).

Segundo Piva, a ITA foi aprovada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em tempo recorde, pela qualificação da mão de obra e os equipamentos que serão operados — como a obtenção de aeronaves Airbus A320 customizadas para 162 cadeiras, com mais espaço individual para os passageiros. Os usuários terão entre 79 cm e 107 cm de espaço, dependendo da localização da poltrona.

Além dos ônibus de conexão com o Galeão-Tom Jobim e Guarulhos, a ITA oferecerá despacho gratuito de bagagem para todas as classes tarifárias e está prevista a adoção de serviço de bordo com refeições quentes.

A frota da ITA tem, por enquanto, cinco aeronaves Airbus A320, mas a previsão é chegar ao final do ano com 20. No primeiro semestre de 2022, receberá cinco aeronaves por mês, para chegar em junho dispor de 50 jatos. O início dos voos comerciais será em 30 de junho e as passagens poderão ser compradas no site www.voeita.com.br, além das agências de viagens. A venda de passagens já estará aberta a partir da próxima sexta-feira.