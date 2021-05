Brasil e Etiópia discutem estreitamento da cooperação internacional

RS Renato Souza

Em uma reunião bilateral, realizada nesta sexta-feira (21) representantes do Brasil e da Etiópia discutiram o aprofundamento das relações entre os dois países. Também foi colocado em debate o conflito que ocorre na fronteira com o Sudão, que leva a população local a necessitar de ajuda humanitária. O conflito já dura anos, e envolve ainda a construção da chamada Grande Represa do Renascimento, sobre a bacia hidrográfica do Nilo. A obra é uma iniciativa etíope, e o Sudão afirma que encher a barragem prejudicaria suas represas.



Participaram do encontro Redwan Hussien, Ministro de Estado de Assuntos Políticos da Etiópia e o embaixador Kenneth Nóbrega, Subsecretário para Oriente Médio, Europa e África do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. A Etiópia tem interesse em expandir as relações com o Brasil, especialmente nas áreas de segurança e infraestrutura.

O Brasil tem interesse em expandir a cooperação econômica, especialmente nas áreas de produção de algodão, manejo de solos ácidos, manejo florestal e aumento da produção de café. As nações mantêm relações de amizade há 70 anos. Outra área de interesse de ambos os países é aumentar o fluxo de turistas.