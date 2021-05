IR: R$ 6 bi em restituições

VB Vera Batista

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) deste ano estará disponível para consulta na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas. De acordo com a Receita Federal, esse é o maior lote já processado, tanto em valor quanto em número de contemplados. No total, são R$ 6 bilhões que o Fisco vai depositar nas contas bancárias de 3,5 milhões de contribuintes em 31 de maio. O objetivo da Receita é concluir todas as restituições até setembro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet.

Do total a ser pago, terão prioridade 196.686 idosos acima de 80 anos; 1.966.234, entre 60 e 79 anos; 127.783 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave; e 891.421 profissionais do magistério. Também foram contemplados 263.914 contribuintes que entregaram declarações de exercícios anteriores até 28 de fevereiro de 2021. Quem ainda não entregou o documento relativo a 2021 deve ficar atento para não perder o prazo, que também se encerra em 31 de maio.

Até as 16 horas de ontem, apenas 22,6 mil declarações do Imposto de Renda 2021 haviam sido entregues. A expectativa do Fisco, no entanto, é de receber cerca de 32 milhões de documentos. “O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1h e 5h”, avisa o órgão. Quem perder o prazo paga multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Cronograma

O cronograma da restituição foi mantido mesmo com a prorrogação do prazo de entrega da declaração de 30 de abril para 31 de maio, com o objetivo de reduzir os impactos da pandemia da covid-19. Com isso, as restituições ocorrerão ainda durante o prazo de envio das declarações. O dinheiro restituído cai diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração de renda. Se, por algum motivo, o crédito não for feito (a conta informada foi desativada, por exemplo), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. De acordo com a Receita Federal, cerca de 390 mil pessoas ainda não receberam a restituição de 2020 em razão de pendências nas contas bancárias.

Para consultar a restituição, o cidadão deve acessar o site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br), clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em “Consultar Restituição”. Dessa forma, pode verificar se há ou não pendências que impeçam a restituição (como o fato de a declaração ter eventualmente caído na malha fina).

Caso o contribuinte encontre inconsistências, basta enviar uma declaração retificadora para corrigir o problema. A Receita Federal oferece, também, o serviço de consulta rápida das declarações do IR por meio do app Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS.

3,5

milhões

Número de contribuintes incluídos no primeiro lote de restituições