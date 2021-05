Analistas divididos sobre a MP da Eletrobras

CB Correio Braziliense

A aprovação da Medida Provisória 1031/2021, que trata da privatização da Eletrobras, na última quarta-feira (19) pela Câmara dos Deputados, divide opiniões no mercado. Se por um lado, analistas elogiaram o avanço da pauta no Congresso Nacional e a perspectiva de desestatização da companhia elétrica estar mais próxima, por outro, há a percepção de que o texto ainda contém vícios que interferem em questões de planejamento do setor elétrico.

Enquanto os otimistas apostam que a privatização poderá ajudar na renovação de concessões da geração e ganhos operacionais, boa parte de analistas e investidores olha com ressalvas a proposta aprovada pelos deputados.

Na avaliação do estrategista de pessoa física da Santander Corretora, Fernando Hadba, as ações da Eletrobras devem enfrentar volatilidade nas próximas semanas, pois o preço deve reagir a qualquer atualização da tramitação no Senado Federal. “A proposta claramente não é perfeita, mas está na direção correta. Acreditamos que o texto atual tem chances reais de aprovação no Senado. A única certeza é de que se a privatização for aprovada no Senado, os preços (das ações) vão subir”, disse ele, em entrevista à Agência Estado.

Alvaro Bandeira, sócio e economista-chefe do banco digital Modalmais, acredita que a versão do texto aprovada ainda traz muitas dúvidas sobre o processo de capitalização da estatal, e que o desfecho da MP ainda parece longe. “A visão geral é que vai provocar aumento de tarifa para pessoas físicas e jurídicas e pode sofrer mudanças no Senado, retornando para a Câmara”, destacou.

A forte oscilação na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) nos últimos dias devido ao aumento das incertezas no mercado interno, aliás, tem feito com que os investidores nacionais voltem a procurar a renda fixa. Dados recentes do fluxo de capital do mercado secundário mostram que, desde o último dia 12, brasileiros já retiraram R$ 2,7 bilhões da B3.