Dono da Louis Vuitton ultrapassa Bezos e se torna a pessoa mais rica do mundo

GC GABRIELA CHABALGOITY*

(crédito: ERIC PIERMONT/ AFP)

Após atingir a marca de US$ 186,3 bilhões em patrimônio líquido, Bernard Arnault, dono do grupo francês de bens de luxo LVMH, que inclui a marca Louis Vuitton, tornou-se a pessoa mais rica do mundo. Isso ocorreu depois da última semana, quando o executivo lucrou US$ 800 milhões com a alta das ações da empresa. O levantamento da revista Forbes foi divulgado nesta segunda-feira (24/5).

O patrimônio do francês o coloca US$ 300 milhões acima de Jeff Bezos, fundador da Amazon, que tem cerca de US$ 186 bilhões, e de Elon Musk, da Tesla,com US$ 147,3 bilhões. Segundo a revista, o patrimônio de Arnault, que era de US$ 76 bilhões em março de 2020, teve um aumento de mais de US$ 110 bilhões em um pouco mais de um ano, graças ao aumento no preço das ações do grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), que também inclui marcas como Fendi, Christian Dior e Givenchy.

É a primeira vez que um europeu está no topo da lista da Forbes desde outubro de 2015, quando o espanhol Amancio Ortega, cujo grupo Inditex é mais conhecido por sua rede Zara, ultrapassou Bill Gates, ficando no topo do ranking.



Apesar do lucro obtido recentemente com as ações, esta não é a primeira vez que Arnault ultrapassa a marca do empresário Jeff Bezos, fundador da amazon, no levantamento. Em 2019, ele esteve à frente por algumas horas, mas logo em seguida voltou para o segundo lugar após as ações da Amazon fecharem em alta. Agora, à frente, disputou o segundo lugar do ranking diversas vezes com Elon Musk, dono da Tesla.



Empresa líder mundial em luxo, LVMH registrou uma receita recorde de US$ 16,7 bilhões no primeiro trimestre de 2021, a partir da operação de marcas como Sephora, Marc Jacobs, Christian Dior, Fendi e mais. O grupo registrou 14 bilhões de euros em vendas no primeiro trimestre do ano, superando os números do mesmo período de 2019, antes da pandemia.



Depois das atualizações desta segunda-feira (24), foi anunciado que as ações do grupo LVMH subiram 0,4% nas primeiras horas do pregão, o que aumenta a capitalização de mercado em US$ 320 bilhões.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro