José Maurício Pereira Coelho renuncia à presidência da Previ

Executivo estava no cargo há quase três anos, desde o início do governo Bolsonaro - (crédito: João Salamonde/Previ/Reprodução)

O presidente do Fundo de Previdência do Banco do Brasil (Previ), José Maurício Pereira Coelho, renunciou ao cargo nesta terça-feira (25/5). A informação foi publicada em nota no site da entidade, mas o texto não aponta o motivo do desligamento. A decisão passa a valer a partir de 14 de junho e ainda não há indicação de substituto.

José Maurício estava no cargo desde o início do governo Bolsonaro, há dois anos e meio. A troca ocorreu três dias depois que a Previ reduziu a participação que tinha na empresa de alimentos BRF de 9% para 6%. Segundo a entidade, a movimentação gerou um saldo positivo de R$ 651 milhões.

A nota da entidade lembra ainda que o presidente participou ativamente da criação de um novo produto, o Previ Família. O anúncio de um novo nome cabe ao presidente do Banco do Brasil, Rubem de Freitas Novaes.