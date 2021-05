Mercado S/A

AS Amauri Segalla

(crédito: Grupo Itapemirim/Divulgação)

Aérea Ita estreia com preços mais baixos



A chegada da companhia aérea Ita, lançada oficialmente há alguns dias, pode trazer, ao menos por enquanto, algum alento para os passageiros. Um estudo realizado pelo site Viajala comparou os preços dos bilhetes da nova empresa com os de suas principais concorrentes. No trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro, o valor médio cobrado pela Ita é de R$ 212 ­— 20% e 30%, respectivamente, mais baixo que a média de preços das companhias Gol e Latam. Para a rota Belo Horizonte, Porto Alegre, a Ita cobra, em média, R$ 452, entre 29% e 65% mais em conta do que as rivais. Exemplos como esse ressaltam a importância da máxima concorrência. Quanto mais empresas houver no mercado — e quanto mais acirrada for a competição —, melhor para os consumidores. Exemplo disso é o setor aéreo americano, o mais pulverizado do mundo, com companhias de todos os portes. O Brasil está longe disso, mas aumentar o número de participantes é um objetivo que deveria ser perseguido.



Elite faz feio em ranking internacional



A elite brasileira está entre as que geram menos valor para a sociedade. É isso o que mostra um estudo realizado pelas universidades do Porto, em Portugal, e Saint Gallen, na Suíça. De acordo com o levantamento, o Brasil aparece na 86ª posição entre 151 países classificados pelo Índice de Qualidade das Elites 2021, que foi construído a partir de 107 indicadores. As três primeiras posições do ranking são ocupadas por Singapura, Suíça e Reino Unido.



Inflação do Brasil está entre as mais altas do G-20



É preciso ficar de olho na alta de preços. Segundo estudo do Fundo Monetário Internacional, nos últimos 12 meses, a inflação brasileira foi a terceira maior no grupo dos 20 países mais ricos do mundo. No período, ela foi de 6,7%, atrás apenas dos valores registrados na Argentina (46,3%) e Turquia (17,1%). Para efeito de comparação, nos Estados Unidos o índice foi de 4,2%. Na China, 0,9%. A alta de preços tira poder de compra da população e afeta os mais pobres.

Argentinos esnobam empresário brasileiro



Um grande empresário brasileiro do ramo de tecnologia está tentando, há alguns dias, marcar um encontro com representantes do governo argentino, mas sem sucesso. Ele tem interesse em ingressar no país vizinho. Segundo o executivo, trata-se de um mercado pouco explorado pelas companhias de software e com tremendo potencial de crescimento. Até agora, porém, nenhum sinal de interesse por parte das autoridades. Se demorarem muito, o empresário afirma que pode mudar de ideia.

"É impossível viver sem falhar em algo, a menos que você viva com tanto cuidado, evitando todo e qualquer tipo de risco, que, no final, acabará não vivendo — nesse caso, você já fracassou, por definição”

J. K. Rowling, autora de Harry Potter



Rapidinhas



» O Banco Central produziu um relatório que aponta um potencial “não realizado” de portabilidade de crédito no Brasil. Segundo o BC, existem no país 18,9 milhões de tomadores de empréstimos consignados e boa parte desse contingente poderia pagar taxas menores se transferisse suas operações para outras instituições. É hora, diz o banco, de mudar isso.



» A empresa de mobilidade Tembici lançou uma iniciativa louvável. Em parceria com o Itaú Unibanco, irá oferecer gratuitamente bicicletas para o deslocamento até locais de vacinação contra a covid-19. A iniciativa está disponível em diversos estados brasileiros e, segundo a empresa, não tem data para ser concluída.



» A humanidade está em plena era da superexposição. Uma pesquisa realizada pelo aplicativo de streaming Yubo, voltado para a geração Z, descobriu que aproximadamente 50% de seus usuários no Brasil consideram a possibilidade de serem filmados diariamente. A pesquisa entrevistou 2,3 mil jovens entre 13 e 25 anos.



» Em abril, as vendas do Tesouro Direto superaram os resgates em R$ 614 milhões, atingindo R$ 2,1 bilhões. Já os resgates somaram R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 1,5 bilhão relativos a recompras e R$ 26,3 milhões a vencimentos. Os números fazem parte de relatório produzido pela Secretaria do Tesouro Nacional.