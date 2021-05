Reforma administrativa passa na CCJ da Câmara

VB Vera Batista IM Israel Medeiros

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, ontem, com 39 votos a favor e 26 contrários, o relatório da reforma administrativa (PEC nº 32/2020). A reforma é uma velha promessa de campanha do governo de Jair Bolsonaro e uma das principais bandeiras da equipe econômica, que vê nos gastos com servidores uma das principais causas do desequilíbrio nas contas públicas.

A reforma será agora discutida em uma comissão especial antes de ser levada ao plenário da Câmara e, depois, ao Senado. Caso a reforma seja aprovada pelo Congresso nos termos encaminhados pelo Executivo, a estabilidade no serviço público ficará restrita a carreiras típicas de Estado, como policiais, juízes, diplomatas e auditores fiscais. Nas demais carreiras, a garantia no emprego será mantida para os atuais servidores, mas não valerá para quem ingressar no funcionalismo depois da reforma. O texto cria, ainda, novas modalidades de contratação (veja quadro).

A oposição critica a reforma, que considera uma tentativa de atacar os direitos dos servidores e culpá-los pelos problemas de gestão financeira do Estado. Eles criticaram o que chamaram de “incoerência” do governo que, recentemente, baixou uma portaria permitindo a militares da reserva que exerçam funções públicas — incluindo o presidente Bolsonaro e o vice-presidente, Hamilton Mourão —, receber acima do teto constitucional.

O deputado Darci de Matos (PSD-SC), relator da proposta, apresentou parecer favorável à admissibilidade do texto, mas suprimiu trechos que considerou inconstitucionais. Um deles dava poder ao Executivo para alterar a estrutura de órgãos públicos e até extingui-los por decreto. Segundo Matos, a medida fere o princípio de separação de poderes. Outro ponto excluído foi a proibição da realização de “qualquer atividade remunerada” por servidores, além do cargo público.

Darci de Matos também retirou do texto os trechos em que constavam os novos princípios da administração pública, como “imparcialidade”, “transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública” e “subsidiariedade”. No entendimento dele, as palavras poderiam gerar interpretações diversas e acabar em batalhas na Justiça, criando insegurança jurídica.

A reforma, apresentada pelo governo federal em 2020, afeta apenas os novos servidores e estabelece que leis complementares tratarão de temas como política de remuneração, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, progressão e promoção funcionais e definição das chamadas carreiras típicas de Estado.

Militares, magistrados e parlamentares estão fora da reforma, mas ainda podem ser incluídos durante a discussão da matéria, como querem deputados que defendem uma mudança mais ampla, que enquadre os supersalários do setor público.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), comemorou a aprovação nas redes sociais e disse, durante participação em um evento do BTG Pactual, que o parlamento precisa aprovar reformas possíveis. “Aprovar reformas é mais difícil, mas precisamos da determinação dos deputados e senadores para formular as propostas com possibilidade de aprovação”, destacou.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, em entrevista à CNN, que tem boas expectativas. “Estamos relativamente otimistas. Concordamos com os principais pontos da reforma”, comentou. A comissão especial que analisará o mérito da matéria ainda vai ser instalada. Caso seja aprovada, irá ao Plenário da Casa, onde precisa ser aprovada, em dois turnos de votação, por três quintos (318) dos deputados. O rito deve ser repetido no Senado Federal.



Correio debate tributária

O Correio Braziliense promoverá, em 8 de junho, a partir das 9h30, uma nova edição do Correio Talks, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), para discutir a reforma tributária e os desafios do país para recuperar o crescimento sustentado da economia.

O seminário virtual contará com especialistas, lideranças do setor industrial e autoridades, como Armando Monteiro, Conselheiro Emérito da Confederação Nacional da Indústria (CNI); Ricardo Barros, deputado federal (PP-PR); Roberto Rocha, senador da República (PSDB-MA) e presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária; Melina Rocha, professora e consultora especializada em IVA/IBS; Alexis Fonteyne, deputado federal (Novo-SP); e Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF).

A ideia é debater como é possível realizar uma reforma tributária ampla, que simplifique e torne mais racional a cobrança de taxas e impostos pelos governos federal, estaduais e municipais.

“O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos que existem. Simplificar o sistema já traria grandes avanços para nossa economia”, afirma Karol Agna, advogada tributarista da Kolbe Advogados Associados.

Segundo a advogada, a retomada do crescimento exige a atração de investimentos, principalmente estrangeiros. “Não há forma melhor do que oferecer aos investidores segurança jurídica, clareza e objetividade. O que se espera com a reforma é que ela favoreça não apenas o empreendedor e o ambiente de negócios, mas também gere empregos diretos e indiretos”, comentou.



Principais pontos da PEC

Fim do regime jurídico único, com a criação de cinco novos modelos de contrato:



1) Cargos típicos de Estado

Funções que não existem no setor privado, com estabilidade após três anos. O ingresso será via concurso público.



2) Cargos com vínculo por prazo indeterminado

O ingresso será por concurso público, mas não é assegurada a estabilidade.



3) Vínculo de experiência

Após aprovados em concurso, os candidatos a cargos típicos de Estado ou de prazo indeterminado passarão por período de experiência. O prazo mínimo é de dois anos para vínculos típicos e de um para prazo indeterminado.

4) Vínculos por prazo determinado

Expande a possibilidade de contratação de servidores por período definido, sem estabilidade. O ingresso seria por seleção simplificada.

5) Cargos de liderança e assessoramento

Correspondem aos atuais cargos comissionados e funções gratificadas, com atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. Sem estabilidade.

Estabilidade

O texto prevê o fim da estabilidade para futuros servidores. Essa prerrogativa valerá apenas para cargos típicos de Estado.

Concursos

Os concursos serão realizados para cargos permanentes fora das carreiras típicas de Estado, mas com um vínculo de experiência de, no mínimo, dois anos.

Férias

Os servidores não poderão ter mais de 30 dias de férias por ano.

Aposentadoria compulsória

É vedada a aposentadoria compulsória como modalidade de punição.

Promoção por tempo de serviço

Fim das promoções ou progressões levando em consideração exclusivamente o tempo de serviço. A mudança vale para qualquer servidor.



Atuação do Estado

O texto restringe a participação do Estado na atividade econômica. É vedado ao Estado instituir medidas que gerem reservas de mercado a agentes privados, empresas públicas ou sociedades de economia mista, exceto em casos expressamente previstos na Constituição.