Correio debate a reforma tributária em 8 de junho

O Correio Braziliense promoverá, em 8 de junho, a partir das 9h30, uma nova edição do Correio Talks, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), para discutir a reforma tributária e os desafios do país para recuperar o crescimento sustentado da economia.

O seminário virtual contará com especialistas, lideranças do setor industrial e autoridades, como Armando Monteiro, Conselheiro Emérito da Confederação Nacional da Indústria (CNI); Ricardo Barros, deputado federal (PP-PR); Roberto Rocha, senador da República (PSDB-MA) e presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária; Melina Rocha, professora e consultora especializada em IVA/IBS; Alexis Fonteyne, deputado federal (Novo-SP); e Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF).

A ideia é debater como é possível realizar uma reforma tributária ampla, que simplifique e torne mais racional a cobrança de taxas e impostos pelos governos federal, estaduais e municipais.

“O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos que existem. Simplificar o sistema já traria grandes avanços para nossa economia”, afirma Karol Agna, advogada tributarista da Kolbe Advogados Associados.

Segundo a advogada, a retomada do crescimento exige a atração de investimentos, principalmente estrangeiros. “Não há forma melhor do que oferecer aos investidores segurança jurídica, clareza e objetividade. O que se espera com a reforma é que ela favoreça não apenas o empreendedor e o ambiente de negócios, mas também gere empregos diretos e indiretos”, comentou.



