149 dias para pagar impostos

VB Vera Batista

(crédito: Danilson Carvalho/CB/D.A Press)

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) aponta que, neste ano, 40,82% do salário dos trabalhadores será destinado ao pagamento de impostos estaduais, federais e municipais. Segundo o levantamento, os brasileiros terão que trabalhar 149 dias para fazer frente às obrigações tributárias. A quantidade de dias trabalhados necessários para bancar a fatura do Fisco vem aumentando desde 1986. Houve uma pequena queda no ano passado, mas o percentual se mantém alto, mesmo com a pandemia.

Os dados mostram o quanto a carga tributária brasileira é alta e impacta no dia a dia dos brasileiros”, destaca o IBPT. Na pesquisa, foram levados em consideração impostos, taxas e contribuições exigidos pelos governos federal, estaduais e municipais. O levantamento também considerou a diminuição das atividades econômicas do país, por conta do momento de pandemia, já que devido ao isolamento social, que se fez necessário, houve uma retração na produção e circulação de riquezas do país.

Desde 1986, é possível notar uma evolução, quase que constante, na quantidade de dias trabalhados para o pagamento de impostos. Naquele ano, o brasileiro consumia 82 dias de trabalho para pagar tributos. No ano passado, o total foi de 151 dias. Mesmo com a pandemia, a média se mantém em alta neste ano, como explica o presidente executivo do IBPT, João Eloi Olenike.

“Apesar de termos diminuído em dois dias, em virtude da pandemia e a retração econômica causada por ela, o brasileiro ainda trabalha muitos dias do ano só para pagar tributos sobre a renda, o patrimônio e consumo. Além disso, tem que pagar por serviços particulares para suprir a ineficiência governamental, no que diz respeito ao péssimo retorno da arrecadação em termos de qualidade e quantidade, na oferta dos serviços públicos para a população”, ressaltou.

Para o IBPT, os números mostram a necessidade de uma reforma tributária que simplifique o pagamento de impostos e redistribua a carga entre os setores da sociedade.

Aumento

A média dos dias trabalhados para pagar tributos por década também apresentou um aumento substancial. “Hoje se trabalha quase o dobro do que se trabalhava na década de 1970, para pagar a tributação. É uma evolução constante. Em 1970, eram 76 dias, em 2000 alcançamos uma média de 138 dias e agora, na década de 2020, estamos com 151 dias trabalhados para pagar tributos”, destacou o presidente executivo do IBPT.

O estudo também apresenta um comparativo entre o Brasil e outros países, em relação aos dias trabalhados para pagar tributos. Para avaliar os demais países foi considerada a base de dados mais recente, ou seja, de 2019, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Dentre os países analisados, o Brasil ocupa a 9ª posição, à frente de nações como Alemanha, Reino Unido e Espanha.