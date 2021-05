Indicador de incerteza da economia brasileira recua em maio

AB Agência Brasil

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Indicador de Incerteza da Economia brasileira, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 9,5 pontos de abril para maio deste ano. Com o resultado, o índice chegou a 119,9 pontos e está apenas 4,8 pontos acima do nível de fevereiro de 2020, último mês antes da chegada das medidas restritivas adotadas para combater a pandemia de covid-19 no país.

Segundo a FGV, o componente mídia, construído a partir da frequência de menções à incerteza na imprensa, caiu 8,4 pontos e chegou a 117 pontos.

Já o componente de Expectativas, baseado nas previsões de analistas econômicos para os próximos 12 meses, recuou 9,8 pontos e atingiu 123,4 pontos.

Os dois componentes estão ainda acima do nível pré-pandemia. "A continuidade das campanhas de imunização associada à ligeira melhora dos números da pandemia no Brasil em maio e à reabertura gradual de diversas economias mundiais parecem ter contribuído para a segunda queda consecutiva do nível de incerteza. Apesar disso, o indicador permanece acima do nível médio de 115 pontos vigente entre 2015 e 2019", explica a economista da FGV Anna Carolina Gouveia.