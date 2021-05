Imposto de Renda 2021: tire dúvidas sobre a declaração nesta reta final

AR Aline Rossi*

O prazo para fazer a Declaração do Imposto de Renda (DIRPF) de 2021 termina na próxima segunda-feira (31/5). Neste ano, existem novas regras e opções para a realização do procedimento. A Receita Federal espera receber mais de 32,6 milhões de declarações do IR 2021, e há multa para quem não o fizer a tempo. Cerca de 5 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão. Para tirar dúvidas desta reta final, o Correio promove live com o contador Adriano Marrocos, conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e coordenador da Comissão do Imposto de Renda do CFC. A transmissão ocorre ao vido, pelo Facebook do jornal. Quem tiver dúvidas, pode enviar nos comentários da live na rede social.

Para ajudar nesta reta final, confira também as principais perguntas e respostas sobre o IR. Confira:



Quem deve declarar o Imposto de Renda?

É obrigatório o envio da Declaração de Imposto de Renda para pessoas físicas com qualquer um dos requisitos a seguir:

Quem recebeu auxílio emergencial, além de uma renda em 2020 de mais de R$22.847,76 em bens tributáveis, como aposentadorias ou salários. Esta pessoa deve fazer a declaração e devolver o valor recebido indevidamente pelo governo;

Quem recebeu acima de R$28.559,70 em bens tributáveis em 2020;

Quem recebeu R$40.000,00 isentos, não tributáveis, ou tributados direto na fonte;

Quem possuía algum bem em 31 de dezembro de 2020 com valor acima de R$300.00,00;

Quem faturou renda bruta anual em atividade rural acima de R$142.798,50;

Quem fez investimento em renda variável, com qualquer operação na Bolsa de Valores;

Quem optou pela isenção do imposto sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais nos termos do art. 39 da Lei nº 11.196/2005;

Quem tornou-se residente no Brasil, em qualquer mês, e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2020.

É exigido o uso de certificado digital para enviar a declaração para quem recebeu rendimentos tributáveis, ou isentos e não tributáveis, ou sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva na fonte, acima de 5 milhões de reais, ou realizou pagamentos com soma superior a este valor.

Os considerados dependentes (como cônjuges e parentes próximos) podem declarar em conjunto com o contribuinte titular, na mesma operação. Os rendimentos de pessoas falecidas no último ano também deverão ser declarados, no campo “Espólio”.

Como realizar o procedimento?

Existem três formas de realizar a Declaração do Imposto de Renda:

Diretamente no site, pelo Portal e-CAC (centro de atendimento ao contribuinte virtual).

Fazendo o download do Programa Gerador de Declaração (PGD) de 2021 por computador;

Baixando o aplicativo “Meu Imposto de Renda” em celular ou tablet.

Os links para download estão no site da Receita Federal. Entretanto, o uso do Portal e-CAC e do aplicativo é limitado para pessoas com algumas situações específicas listadas no portal. Nestes casos, indica-se o uso do programa para computadores. Além disso, o contribuinte pode transitar pelas três plataformas sem prejuízos no preenchimento da declaração.

Se houver dificuldades na instalação, veja as instruções da Receita Federal para eventuais problemas.

Como utilizar a plataforma?

A partir do acesso, a plataforma escolhida informa as novidades de 2021, como o fornecimento de e-mail e número de celular. É importante saber que esses contatos são apenas para notificações sobre mensagens na caixa de entrada do Portal e-CAC, e jamais para solicitações de dados pessoais ou para o envio de links.

Em seguida, inicia-se o preenchimento da declaração, por meio de três opções:

Com declaração nova, em branco;

Com o aproveitamento da declaração de 2020;

Com declaração pré-preenchida, com dados já fornecidos por pagadores à Receita Federal.

Para preencher os dados da declaração na plataforma, deve-se primeiro clicar em “Identificação do Contribuinte” e depois selecionar a opção “Declaração de Ajuste Anual Original”. Orienta-se a conferir e sanar todas as pendências notificadas durante a realização da declaração. Tudo será analisado pela Receita Federal e encaminhado à Malha Fiscal caso haja problemas.

"Os tributos pagos representam a principal fonte de financiamento do país, e o cidadão honrar seus compromissos como contribuinte é viabilizar a prestação dos serviços essenciais à sociedade, direcionando os recursos para saúde, segurança, educação, equilíbrio fiscal e auxílios emergenciais pagos a milhões de famílias brasileiras. Isso somente é possível com o comprometimento de todos, cada um fazendo a sua parte", comenta o auditor-fiscal da Receita Federal e Delegado do órgão em Brasília, Jordão da Nóbriga Silva Junior.

Jordão Junior ressalta a possibilidade de doar destinar parte do imposto de renda para ajudar projetos sociais que atendam crianças, adolescentes e idosos, no campo “Declarações Diretamente na Declaração - ECA”. “Apesar do desconhecimento da maioria dos declarantes do IRPF, esse tipo de doação, via declaração de Imposto de Renda, pode mudar a realidade de algumas instituições”, afirma o delegado.

Após descrever por completo os rendimentos anuais nos campos necessários, o usuário pode optar por pagar pela declaração completa, no item “Deduções Legais” (que abate gastos com saúde, educação e dependentes, por exemplo) ou pela declaração simplificada, no item “Desconto Simplificado” (que reduz o rendimento em 20%). Para tomar a decisão, indica-se o preenchimento detalhado dos rendimentos e a ponderação sobre a forma mais vantajosa.

Além disso, quem declara o Imposto de Renda pelo modelo completo pode destinar 3% do imposto devido para o Fundo da Infância e Adolescência e outros 3% para o Fundo Municipal do Idoso.

O contribuinte precisa também verificar o resultado da declaração:

Sem imposto a pagar ou restituir, quando o valor calculado é igual ao que já foi pago

durante o ano;

durante o ano; Imposto a restituir, quando o valor a pagar é menor do que o que já foi pago (as restituições ocorrerão em cinco lotes, a partir do dia 31 de maio);

Imposto a pagar, quando o valor calculado é maior do que o que já foi pago.

Como pagar o imposto?

No último caso, ao enviar a Declaração do Imposto de Renda, o contribuinte recebe do sistema o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), que pode ser pago em oito quotas superiores a R$50,00. Se o valor do pagamento for menor que R$10,00, este será transferido para o ano seguinte. Com valores menores que R$100, o pagamento deve ocorrer por meio de quota única.

Quais as consequências para quem declarar depois do prazo?

Quem enviar a Declaração do Imposto de Renda 2021 após as 23h59 do dia 31 de maio receberá multa, a contar a partir de 1º de junho. O valor mensal é de 1% do total do imposto de renda (ou seja, no mínimo R$165,74), chegando no máximo a 20% do valor total do imposto.

Quem enviar a declaração com atraso tem até 30 dias para pagar a multa, ou então ela será cobrada com juros de mora (taxa Selic). Assim, as multas são interrompidas com o envio da declaração, mesmo que atrasada. O recibo, a notificação da multa e o DARF para pagá-la são enviados no dia do recebimento da declaração pela Receita, e eles podem ser baixados pelo Portal e-CAC.

E para quem não declarar o Imposto de Renda?

De acordo com o delegado Jordão Junior, quem está obrigado a declarar e não o faz, pode estar sujeito a restrições em seu CPF que podem refletir, por exemplo, na não emissão/renovação de passaportes, impossibilidade de assumir cargo decorrente de concurso público, fazer empréstimo, financiamentos dentre várias outras consequências.

E completa: “Além disso, caso seja intimado pela Receita Federal e esta identificar que houve ganhos tributáveis no período em que o cidadão ficou omisso, este está sujeito a multas que variam de 75 a 225% sobre o imposto devido.”

Por fim, lembre-se de guardar a cópia de sua declaração, o recibo de entrega e os documentos que comprovam seus bens, direitos e rendimentos por até 5 anos, pois todos podem ser solicitados pela Receita Federal. Você também poderá precisar deles caso queira retificar sua declaração com informações novas ou corrigidas.

Para sanar mais dúvidas, acesse o documento de Perguntas e Respostas da Receita Federal.



