Correio Talks: especialistas debatem mudanças no sistema de tributação

IM Israel Medeiros

(crédito: Andrea Goldschmidt)

Uma reforma no sistema de tributação brasileira é apontada por especialistas como essencial para que o país avance economicamente. Para a indústria, o excesso de burocracia é o principal impeditivo para que a economia cresça, com avanço econômico e geração de empregos. Atualmente, o Brasil é um dos piores países do mundo para pagar impostos (184º) e em facilidade para fazer negócios (124º), de acordo com o ranking Doing Business 2020, do Banco Mundial.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) acredita que a reforma é urgente para o país e que o atual sistema já deveria ter sido modificado. Eles apoiam, especialmente, a criação de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) que substitua os cinco tributos de consumo: PIS/Cofins e IPI (federais), ICMS (estadual) e ISS (municipal).

“Com a adoção de um Imposto sobre Valor Agregado moderno, o Brasil se aproximará das melhores práticas internacionais de tributação, tornando o nosso sistema mais simples e eficiente, com foco na promoção da competitividade da economia brasileira”, diz trecho de um manifesto pela reforma tributária ampla assinado pela CNI e outras 36 associações e da indústria.

Evento

Para debater os principais desafios e a necessidade de uma reforma tributária ampla, o Correio Braziliense realizará, em parceria com a CNI, o Correio Talks Live. O evento ocorrerá na próxima terça-feira, 8 de junho, a partir das 9h30, e contará com nomes relevantes, como Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) e um dos autores da PEC nº 45/2019, da reforma tributária, que está na Câmara dos Deputados.

Além dele, estarão presentes o senador Roberto Rocha (PSDB-MA), que presidiu a Comissão Mista da Reforma Tributária no Congresso; Melina Rocha, professora e consultora especializada em IVA/IBS; o deputado federal Alexis Fonteyne (Novo-SP), o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara; e Armando Monteiro, conselheiro emérito da CNI. O debate será mediado pelo jornalista Vicente Nunes, editor-executivo do Correio Braziliense.