Ministério da Economia desbloqueia R$ 3,1 bi de ministérios e autarquias

O Ministério da Economia (ME), por meio do Portaria nº 6.518, desbloqueou R$ 3,1 bilhões dos orçamentos de ministérios e autarquias federais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (8/6).

O orçamento, que estava bloqueado desde 22 de abril deste ano, foi revogado devido ao o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 2º Bimestre, publicado em 29 de maio. Apesar do bloqueio de abril congelar os gastos com as universidades federais, o novo decreto do ME descongela apenas os gastos de ministérios, agências nacionais, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Agência-Geral da União (AGU)

Confira a lista completa:

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - R$ 179.951.655

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - R$ 255.360.133

Ministério da Economia - R$ 830.489.201

Ministério da Educação - R$ 1.557.721.776

Ministério da Justiça e Segurança Pública - R$ 133.157.428

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) - R$ 3.242.863

Ministério de Minas e Energia - R$ 64.093.111

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) - R$ 13.071.607

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) - R$ 12.541.022

Ministério das Relações Exteriores - R$ 143.215.478

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - R$ 15.930.261

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - R$ 9.836.087

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) - R$ 26.296.336

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) - R$ 3.350.693

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) - R$ 10.659.023

Ministério das Comunicações - R$ 127.659.648

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) - R$ 17.696.638

Ministério da Defesa - R$ 928.910.518

Ministério do Desenvolvimento Regional - R$ 545.084.718

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - R$ 17.655.204

Ministério do Turismo - R$ 52.042.501

Agência Nacional do Cinema (Ancine) - R$ 3.937.250

Ministério da Cidadania - R$ 204.702.463

