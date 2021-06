Dólar recua em linha ante pares emergentes do real à espera do CPI dos EUA

AE Agência Estado

(crédito: Divulgação/Governo Federal)

O dólar opera em queda moderada no mercado doméstico nesta quinta-feira, 10, apesar da alta dos juros dos Treasuries. Os agentes de câmbio estão de olho na leve desvalorização da moeda americana ante divisas emergentes e ligadas a commodities com forte correlação com o real, como peso mexicano, rublo, lira turca e rand sul africano.

Os ajustes nos mercados de moedas são moderados diante do compasso de espera global pelo índice de inflação ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos em maio, que sai às 9h30 juntamente com os dados semanais de pedidos semanais de auxílio desemprego no país. O CPI deve determinar a calibragem da política monetária do Federal Reserve e também determinar o rumo dos mercados em todo o mundo hoje.

Na Europa, mais cedo, o euro aprofundou a queda ante o dólar, enquanto as principais bolsas da região reduziram perdas, após decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que deixou inalterados as taxas de juros e o programa de compra de ativos.

No comunicado, a instituição informou que continuará comprando títulos em ritmo "significativamente mais rápido" do que no início do ano.

Às 9h16 desta quinta, o euro recuava a US$ 1,2173, ante US$ 1,2177 no fim da tarde de ontem. Já o índice DXY, que mede o dólar ante seis rivais, ganhava 0,06%, a 90,167 pontos. A Bolsa de Londres subia 0,22%, mas a de Frankfurt rondava a estabilidade, com viés de baixa de 0,02%, e a Bolsa de Paris perdia 0,30%.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua projeção de alta na demanda global por petróleo em 2021, segundo relatório mensal publicado nesta quinta-feira. O cartel segue prevendo que o consumo da commodity aumentará 6 milhões de barris por dia (bpd) este ano, a 96,58 milhões de bpd. A organização também manteve a previsão para crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2021 em 3%.

No relatório de junho sobre o mercado petroleiro, divulgado nesta quinta-feira, o grupo afirma que o País se tornou o "epicentro global da pandemia" no primeiro trimestre, em meio à disparada no número de casos de covid-19. A Opep manteve a previsão para a oferta brasileira da commodity este ano em 3,81 milhões de barris por dia (bpd), um avanço de cerca de 100 mil bpd em relação a 2020, informa o relatório mensal do grupo, divulgado nesta quinta-feira.

No mercado doméstico, às 9h28, o dólar à vista caía 0,34%, a R$ 5,0518, enquanto o dólar futuro de julho recuava 0,26%, a R$ 5,060.