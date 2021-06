Opep mantém previsão para crescimento do PIB do Brasil neste ano em 3%

AE Agência Estado

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve a previsão para crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2021 em 3%. No relatório de junho sobre o mercado petroleiro, divulgado nesta quinta-feira, 10, o grupo afirma que o País se tornou o "epicentro global da pandemia" no primeiro trimestre, em meio à disparada no número de casos de covid-19.

A organização destaca que a economia brasileira se mostrou mais resistente ao vírus do que na primeira onda de infecções. "No entanto, as perspectivas de curto prazo ainda estão cercadas de alta incerteza após a recente deterioração das condições de saúde pública", pontuou.

Segundo o documento, o relaxamento de restrições à mobilidade deve acelerar a recuperação no segundo semestre, sobretudo se houver progressos na vacinação que levem ao controle da covid-19. Mas a Opep vê uma série de riscos negativos para o cenário, entre eles a escassez de doses de imunizantes e a falta de coordenação, em meio a "tensões políticas que continuam pesando sobre a retomada econômica".