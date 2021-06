Realidade nacional muda visÃ£o da Caixa

d Talita de Souza

Neste fim de semana, a Caixa Econômica Federal cumpre a 100ª edição do Caixa Mais Brasil. Lançado em janeiro de 2019, o programa tinha como finalidade primeira aproximar o banco estatal do seu público, formado por milhões de brasileiros, muitos deles de condição humilde. Mas a iniciativa promoveu mais do que isso: desencadeou transformações importantes na própria Caixa, como redução de despesas e contratação de mais portadores de deficiências físicas. O contato direto com a realidade brasileira, sem os filtros da burocracia estatal e dos relatórios financeiros, deu ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães, uma nova percepção do país. E, consequentemente, da instituição que assumiu após uma passagem de 20 anos pela iniciativa privada.

O Caixa Mais Brasil reforçou o perfil social, já bastante acentuado no banco estatal. Mas o programa causou, segundo Guimarães, uma mudança na visão estratégica da instituição. “Com o programa, e a escuta e a reação rápida aos problemas que vimos, nós mudamos a Caixa. Quando a gente assumiu, não tinha nenhuma mulher como vice-presidente, nem diretora. Hoje são quatorze. As pessoas com deficiência eram só 1,5% por cento, quando o mínimo é 5%. Nós elevamos esse índice”, detalhou Pedro Guimarães.

A iniciativa consiste na visitação presencial de vários municípios nos quais há agências, lotéricas ou correspondentes Caixa. Durante um fim de semana, uma equipe liderada por Guimarães tem uma agenda de encontros com colaboradores da instituição para ouvir sugestões e reclamações; microempresários que necessitam de créditos e outros serviços; e moradores, que relatam as necessidades cotidianas, seja de moradia, de saúde ou de acesso à tecnologia.

Após dois anos do programa, a instituição implementou diversas mudanças solicitadas por cada região.“O Caixa Mais Brasil foi uma imersão, um estudo sobre a Caixa e o que ela precisava mudar. Eu precisava conhecer a Caixa, ouvir o que os empregados precisavam e como o nosso cliente vive. Além de escutar, era preciso agir rápido ao que ouvimos”, conta Guimarães.

A taxa de juros do cheque especial foi reduzida em 76%, uma queda de 13,99% para 1,89%. Com as visitas, a equipe do programa decidiu conceder empréstimos apenas para micro e pequenas empresas. Durante a pandemia, foram destinados R$ 35,7 bilhões para 300 mil pequenos negócios. Já o contato com pequenos agricultores resultou na criação de 51 novas unidades da Caixa com foco no agronegócio.

No mercado de habitação, a instituição pausou, em outubro de 2020, temporariamente prestações de financiamento para aliviar as despesas durante a pandemia. A medida entrou novamente em vigor este mês, para quem recebe o auxílio emergencial e o seguro-desemprego. Além disso, as obras de empreendimentos habitacionais, como o Casa Verde e Amarela, receberam aporte financeiro, o que resultou na retomada de 744 projetos e 94 mil casas ou apartamentos para beneficiados.

A instituição também passou por mudanças. Enquanto outros bancos fecham agências ao apostar no digital, a Caixa abriu 130 novas unidades no país. “Não são agências em São Paulo, por exemplo, porque não é preciso. Mas, sim, em locais distantes. Eu conheci pessoas que viajam de seis a oito horas para ir até uma agência”, conta Guimarães.

A diversidade no quadro de colaboradores também foi alvo de mudança. Ao ser questionado por um colaborador em uma das viagens sobre o número de pessoas com deficiência (PCD) contratadas na Caixa, Pedro descobriu que o quadro de funcionários não tinha nem o mínimo exigido em lei. “Logo percebi o erro e contratamos cerca de 2 mil pessoas nessa condição. Hoje, nossos funcionários mais eficientes são PCD”, diz.

A 100ª edição do Caixa Mais Brasil, que ocorre neste fim de semana, será destinada à visitação de áreas de preservação de biomas brasileiros. Cem equipes serão direcionadas aos pontos escolhidos, entre elas está a de Pedro Guimarães, que irá conhecer a Floresta Nacional do Tapajós, no Pará.