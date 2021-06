Atividade econômica cresce 0,44% em abril, segundo o Banco Central

VB Vera Batista

(crédito: Reprodução)

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país), teve alta de 0,44% em abril, em comparação com o mês anterior. De acordo com dados divulgados pelo BC, o indicador aumentou 15,92% em relação a abril de 2020 e acumula alta de 4,77% neste ano. Mas, nos últimos 12 meses, o índice tem queda de 1,2% em relação a idêntico período anterior.

O IBC-Br é usado como base para investidores e empresas nas projeções de curto prazo. No entanto, por não usar a mesma metodologia, pode não refletir exatamente o resultado do PIB e, algumas vezes, fica distante. O indicador do BC leva em conta variáveis consideradas como bons indicadores para o desempenho dos setores da economia (agropecuária, indústria e serviços). A estimativa incorpora a produção estimada para os três setores, acrescida dos impostos sobre produtos. O PIB calculado pelo IBGE é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante determinado período.