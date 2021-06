Mudanças para o Brasil crescer

CB Correio Braziliense

Governo e Congresso precisam dar uma resposta urgente ao país, que não cresce há uma década — a taxa média de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) foi de 0,3% ao ano. E a grande alavanca é a reforma tributária. O sistema de impostos do Brasil é um dos mais complexos do mundo e altamente prejudicial à indústria. Se, mais uma vez, a oportunidade for perdida, o risco de fechamento de fábricas vai se acentuar, com forte impacto no desemprego e na renda. A cada R$ 1 produzido pela indústria,

R$ 2,43 são agregados à economia ante R$ 1,75 da agropecuária e R$ 1,49 dos serviços. São as fábricas que pagam os melhores salários: R$ 7.756 ante média nacional de R$ 5.887 no caso dos trabalhadores com ensino superior e R$ 2.434 contra R$ 2.128 entre os que têm ensino médio completo. Para o bem do país, a reforma tributária deve ser ampla, defendem participantes do Correio Talks realizado pelo Correio em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os principais trechos

dos debates podem ser conferidos neste

caderno especial.