Com crise hídrica, conta de luz ficará 5% mais cara em 2022, diz Aneel

IM Israel Medeiros

A pior crise hídrica no país em décadas tem colocado em dúvidas a capacidade de geração de energia do país e fará estragos no bolso dos consumidores, que pagarão mais caro na conta de luz em 2022. Isso porque, com a diminuição dos níveis nos principais reservatórios de água do Brasil, a demanda pela geração via usinas termelétricas tem crescido e aumentado o custo de produção de energia, que poderá ter uma diferença de R$ 9 bilhões este ano.

Só entre janeiro e abril de 2021, já foram gastos R$ 4,3 bilhões a mais. A afirmação foi feita pelo diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone da Nóbrega, na Comissão de Minas e Energia, que debateu os problemas e as medidas para contornar a crise hídrica e energética. Ele revelou que o sistema elétrico precisou produzir 15 mil megawatts (MW) até abril. Em maio, esse montante subiu para 16 mil MW.

O diretor explicou que o órgão tem trabalhado para tentar conscientizar a sociedade sobre o uso racional da energia elétrica, além de tentar antecipar a conclusão de projetos para gerar e transmitir energia e evitar o risco de desabastecimento.

Esse risco foi descartado por Luiz Carlos Ciocchi, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Ele disse que diversas ações preventivas para evitar deficit de energia estão sendo tomadas desde outubro de 2020, com autorização do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). Segundo ele, reuniões de acompanhamento da situação eletroenergética pelas entidades integrantes do CMSE têm sido semanais.

Ciocchi destacou, no entanto, que os principais reservatórios do país estão no pior nível de armazenamento hídrico em 22 anos. São eles: Marimbondo e Água Vermelha, que ficam localizados em São Paulo e Minas Gerais, na bacia do rio Grande; e Nova Ponte, Itumbiara e São Simão, no rio Parnaíba.

Bandeira tarifária

No país, o esquema de bandeiras tarifárias gera um aumento de custo na conta de luz para incentivar a economia em situações de baixa geração de energia, como é o caso da crise hídrica. Durante a reunião da comissão, a eficácia dessa medida foi questionada pelo deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP). Ele afirmou que é preciso tomar providências e conscientizar a população.

“A campanha junto à opinião pública precisa começar imediatamente. Não é para ser alarmista, não é para fazer nenhum tipo de clima de apreensão, mas tem que antecipar providências, tem que cientificar a população. O uso de bandeiras tarifárias tem tido duvidosa eficácia para a contenção do consumo. Eu acho que precisamos ter essa deliberação do governo já. Nos jornais tem sido discutida e reiterada por alguns aqui a possibilidade de deslocar o horário de pico. Acho que é uma providência urgente e importante que deveria ser adotada”, completou o parlamentar.